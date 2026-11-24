Parata e…contro-stoccata? Sembra questa la mossa quasi di scherma del Bologna in vista del prossimo calciomercato, e se possibile anche epr quello estivo. Il protagonista è Juan Miranda, uno dei pilastri di questo inizio di stagione e finito al centro degli interessi di squadre italiane e soprattutto inglesi. I Rossoblù questi interessi lì hanno registrati ma subito rispediti al mittente, e parallelamente lavorato sul tavolo che porta a continuare insieme allo spagnolo questa avventura: filtra ottimismo per un imminente rinnovo.

Calciomercato Bologna: ottimismo per il rinnovo di Miranda

A dare l’indiscrezione è Matteo Dalla Vite sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: una notizia sicuramente importante per il calciomercato del Bologna, ma anche per la fisionomia della squadra stessa. Riguarda Juan Miranda e gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche, ma soprattutto sul suo futuro. Quello che il Bologna, per lo spagnolo, vede ancora Rossoblù. E, forse, anche lo stesso spagnolo la vede così.

Si, perché Dalla Vite ha parlato di due mosse imminenti del Bologna per Miranda. La prima è quella dell’opzione a favore del club di prolungare il contratto in essere automaticamente di un anno, quindi dal 2028 al 2029. E poi, successivamente, di allungare con il giocatore per un’ulteriore stagione, fino al 2030. E proprio su quest’ultimo passaggio, secondo Dalla Vite, c’è ottimismo tra la dirigenza Rossoblù, presumibilmente dopo i colloqui con il giocatore e il suo entourage.

Le voci attorno al terzino: Italia e Newcastle

Una mossa che potrebbe anticipare nuovi scenari dall’esterno, soprattutto in vista del calciomercato di gennaio in casa Bologna. Si, perché per Miranda, come detto sopra, l’ultimo club ad aver registrato concretamente il suo interesse è stato il Newcastle, ma qualche giorno prima anche i bianconeri d’Italia, e cioè la Juventus, avevano tentato di captare informazioni per il futuro sul terzino spagnolo. Insomma, il nome di Miranda sembra far gola ai più, ma in casa Rossoblù non c’è spazio per le distrazioni: il piano per tenere Juan sotto le Due Torri sembra proseguire sui binari giusti.

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