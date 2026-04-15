Aston Villa-Bologna: serve l’impresa, Italiano punta su un attacco senza limiti

Non ci sono più margini. Al Villa Park il Bologna deve cambiare la storia della sua partita contro l’Aston Villa. L’1-3 dell’andata pesa, ma non chiude tutto. Serve una gara perfetta? Forse sì. Ma prima ancora serve avere il coraggio di provarci davvero.

Attacco senza calcoli

La tentazione è chiara: mettere qualità davanti e giocarsela. Vincenzo Italiano sta valutando un assetto molto offensivo, con Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Castro tutti insieme. Il numero 10 potrebbe muoversi dietro la punta, l’inglese partire largo a sinistra e l’argentino fare da riferimento centrale. Un’idea che rompe gli equilibri classici, ma che in una partita così può avere senso.

Un attacco che cambia forma

Non c’è una sola soluzione. Ed è qui che si gioca la partita di Italiano. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” nell’articolo di Matteo Dalla Vite, resta viva anche l’opzione 4-2-3-1, con Jens Odgaard trequartista, Bernardeschi a destra e Orsolini pronto a subentrare.

E se invece si restasse sul 4-3-3? In quel caso uno tra Bernardeschi e Odgaard potrebbe partire da mezzala. Cambiano le posizioni, non l’idea di fondo: attaccare di più.

Il rischio e le letture della gara

Spingere tanto può aprire spazi, ed è proprio lì che l’Aston Villa diventa pericoloso. Squadra esperta, capace di colpire in velocità.

Lo ha spiegato anche Gianluca Pagliuca: segnare nei primi minuti sarebbe l’ideale, ma non garantisce nulla. Serve attenzione totale, perché gli inglesi qualcosa dietro concedono, ma se li attacchi male possono punire subito. Anche per questo la gestione della partita sarà fondamentale.

Scelte e assenze

C’è poi il tema della formazione, non solo davanti. Senza Lucumí, la coppia difensiva più probabile è quella formata da Vitik e Heggem. Davanti, invece, resta da capire anche la situazione legata a Dallinga, anche se, con ogni probabilità non sarà tra i convocati.

E in porta? Il dubbio resta aperto tra Ravaglia e Pessina. Dettagli, sì, ma in una gara così fanno tutta la differenza.

Tra precedenti e possibilità

I numeri non sorridono al Bologna: l’Aston Villa in Europa non perde al Villa Park da maggio 2024. In stagione, però, qualche passo falso interno c’è stato.

E allora perché non crederci? Pagliuca ha ricordato un episodio del 1997-98: sconfitta all’andata e vittoria 3-1 al ritorno contro il Lione, prima di arrivare alla conquista della Coppa Uefa. Non è una promessa, ma è un precedente che dice una cosa semplice: nel calcio tutto può succedere.

Servono gol, ma insieme

Alla fine, tutto porta lì. Alla capacità di segnare, ma soprattutto di farlo di squadra. Nelle ultime uscite si è visto più spirito collettivo, anche nei dettagli. Orsolini è tornato brillante, Bernardeschi più generoso nelle scelte. Piccoli segnali, ma importanti. Perché per ribaltarla non basta un singolo: serve una “cooperativa del gol”.

E allora la domanda resta lì, sospesa: questo Bologna è davvero capace di tutto? I 2500 tifosi al seguito sembrano già avere una risposta.

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