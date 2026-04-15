Dallinga non ce la fa: Aston Villa-Bologna è ancora la partita di Castro

Un gol annullato all’andata per un fuorigioco millimetrico. Una forma fisica non al top dopo una lunga serie di gare giocate da titolare. Santiago Castro non può riposare, di certo non lo avrebbe domani sera, col Bologna impegnato nel ritorno con l’Aston Villa sperava di avere Thijs Dallinga ma così non sarà.

Anche questa sera dalla panchina, l’unica alternativa che potrà alzarsi e scaldarsi per il ruolo di centravanti sarà Jens Odgaard. Insomma, la verità è che, salvo imprevisti o scelte tattiche particolari, Santi ne giocherà un’altra e lo farà per tutti i 90 minuti o di più, chissà. Questa volta però l’argentino spera di lasciare il segno per davvero.

La speranza del Bologna

La speranza del club e dello staff rossoblù in vista di Birmingham era quella di ritrovare Dallinga. L’olandese che sembra sempre più chiaramente vicino a una bocciatura definitiva, dopo aver combattuto un anno fa con la pubalgia, da un mese è fermo per una tendinite.

Una piccola sofferenza che lo sta tenendo fuori nel momento clou della stagione europea. Una stagione in cui lui aveva dimostrato di poter fare molto bene. Tre gol e due assist, un’incisività importante che sarebbe servita in una serata come questa e che invece non sarà a disposizione. Eppure il Bologna ci aveva fatto molto affidamento: dietro Castro, a gennaio, è rimasto Dallinga e ha salutato Immobile con tanto di no secco all’offerta del Lione in prestito con obbligo a 15 milioni di euro. Peccato.

Castro e la consacrazione

Sarà dunque l’ennesima serata di Castro che ha giocato titolare 10 delle ultime 12. Santiago cerca la consacrazione che gli manca, quella serata da vero bomber trascinatore che cambia i destini. Castro lo vuole e ci proverà per cucirsi addosso, non solo la maglia rossoblù del Bologna (per quello c’è il freschissimo rinnovo), ma definitivamente anche l’amore dei tifosi.

Lo farà, secondo Il Resto del Carlino, dentro uno stadio che vedrà tra il suo pubblico anche osservatori di Chelsea e Manchester United. Insomma, un banco di prova che rischia di diventare anche il palco di un’asta milionaria. Di sicuro domani servirà il miglior Castro mai visto per cambiare la storia del doppio confronto tra Bologna e Aston Villa.

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