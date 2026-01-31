Bologna, il sorteggio è un déjà vu: ai play-off ancora il Brann

Il Brann, ancora una volta. L’avventura del Bologna in Europa League prosegue con i play-off e il cammino tornerà a passare dalla Norvegia, precisamente da quel di Bergen. Un sentiero battuto, anche se non completamente: i rossoblù hanno affrontato il Brann lo scorso 6 novembre e il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. Febbraio sarà il mese della resa dei conti: chi avrà definitivamente la meglio?

Asse Bologna-Bergen: la bella a febbraio

Lo ha stabilito ieri l’urna di Nyon: il Bologna affronterà il Brann al play-off di Europa League. Non il Dinamo Zagabria, ma il Brann, ancora un’ultima volta. Due, per essere precisi: la prima giovedì 19 febbraio a Bergen, la seconda giovedì 26 febbraio al Dall’Ara. Solo all’indomani, tramite un nuovo sorteggio, chi si aggiudicherà lo spareggio conoscerà il nome dell’avversario agli ottavi di Europa League. Roma o Friburgo sarà il dilemma di chi avrà la meglio tra il 19 e il 26 febbraio.

C’era una volta Bologna-Brann…

Dove ci eravamo lasciati? Allo stadio Dall’Ara, lo scorso 6 novembre: un triste 0-0, amaro come il 2-2 ottenuto contro il Celtic, che ha compromesso il possibile accesso diretto del Bologna agli ottavi di finale. L’inferiorità numerica rimediata dai rossoblù al 23′ per l’affrettata espulsione di Lykogiannis aveva cambiato il corso della partita, ma è lecito ricordare come solo due bellissime parate di Dyngeland abbiano separato i rossoblù dai tre punti. Quella notte, tra i titolari c’era qualcuno che il 19 febbraio prossimo si troverà sulla panchina opposta: Eivind Helland. L’ex centrale del Brann ora si trova a Casteldebole e chi meglio di lui potrà dare preziosi consigli alla banda di Italiano su come bucare la difesa, ora avversaria.

Una sfida alla portata, ma da non prendere sottogamba come spesso è accaduto nel corso di questa stagione. Lo 0-3 agguantato contro il Maccabi Tel Aviv ha dimostrato la voglia di rivalsa dei rossoblù: non si guarisce in 90 minuti, ma se vincere aiuta a vincere, allora il Bologna sembra mettersi sulla strada giusta. Strada da continuare a percorrere anche nelle altre competizioni, prima martedì contro il Milan in campionato, poi l’11 febbraio in Coppa Italia per cercare di tenersi stretto un trofeo più che sudato.

(Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook