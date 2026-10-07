Bologna, la svolta passa da Piccoli in attesa di Dovbyk

L’infermeria del club felsineo continua a rappresentare un rebus complicato per lo staff tecnico. Nonostante le alte aspettative riposte a inizio stagione, i problemi fisici di Artem Dovbyk hanno costretto l’ambiente a rimescolare le carte. Dunque, ora, la svolta passa dai piedi dell’ex Fiorentina Roberto Piccoli.

L’attaccante ucraino, frenato da un infortunio muscolare rimediato contro il Sassuolo, sta svolgendo un percorso di recupero graduale per evitare pericolose ricadute. In questo scenario di emergenza, la società rossoblù ha dovuto fare di necessità virtù, trovando risposte in modo molto veloce ma preziose direttamente all’interno della propria rosa.

Roberto Piccoli: la risorsa preziosa e l’apporto alla squadra

Tra le note liete di questo avvio spicca senza dubbio l’impatto di Roberto Piccoli, arrivato in estate dalla Fiorentina. Come fotografato oggi dal giornalista Claudio Beneforti su Stadio, il centravanti ex Viola si è rivelato un punto di riferimento fondamentale per i compagni.

Sebbene i gol in campionato siano finora limitati a una sola realizzazione, come d’altronde il suo compagno di reparto, il suo lavoro sporco in campo e la generosità nei duelli aerei offrono costantemente profondità alla manovra offensiva. Piccoli non si risparmia mai, lottando su ogni pallone e garantendo quel prezioso lavoro di sponda che permette alla squadra di salire e rifiatare nei momenti di maggiore pressione avversaria.

E se mancano i gol?

In vista della prossima e delicata trasferta sul campo del Lecce, mister Raffaele Palladino potrà contare con maggiore serenità sulla duttilità del suo attaccante. La sosta per le nazionali è servita a rimettere benzina nel serbatoio e a compiere passi avanti significativi sul piano della condizione atletica per Dovbyk, ma la gestione della sua forma richiederà ancora estrema cautela.

Nel frattempo, la squadra sa di poter poggiare le proprie ambizioni sulla generosità di Piccoli, un profilo che sa come rendersi utile alla causa anche senza trovare costantemente la via della rete.

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