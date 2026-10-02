Bologna, può essere la svolta di Casale? Nuova vita a tre

Il percorso estivo di Nicolò Casale è stato segnato da continui ribaltoni e voci di cessione. Rimasto sul mercato per l’intera sessione e frenato da un infortunio agli adduttori che lo ha costretto a venti giorni di stop, il difensore è stato a un passo dall’addio. Prima il forte interessamento del Genoa e dell’Udinese, poi la trattativa sfumata con il Watford alla chiusura del calciomercato inglese.

Successivamente si sono aperte le piste estere verso Turchia e Grecia, ma senza mai concretizzarsi in offerte realmente allettanti per il club e per il giocatore.

L’arrivo a Bologna di Casale e le difficoltà iniziali

Arrivato in rossoblù in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 6,5 milioni in caso di qualificazione alle Coppe Europee, il centrale ex Lazio non ha trovato vita facile. La partenza di Calafiori e l’addio di Beukema prima, uniti a una serie di fastidi fisici — tra cui problemi muscolari, una distorsione alla caviglia e un guaio alla spalla — ne hanno frenato l’inserimento.

Nel frattempo, la società ha rinforzato il reparto con profili come Heggem, Vitik e Helland, investimenti importanti che sembravano chiudergli definitivamente le porte della titolarità.

La sosta e la fiducia di Palladino

Ora la situazione appare ribaltata. Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, la sosta in corso rappresenta il momento chiave per la risalita del difensore. Con il passaggio alla difesa a tre, Casale sta sfruttando al massimo questi giorni per scalare le gerarchie del tecnico Palladino.

Avendo già ricoperto questo ruolo a Verona sotto la guida di Igor Tudor, il centrale si candida con autorevolezza come braccetto destro.

Verso il futuro in rossoblù

Questa nuova collocazione tattica offre a Casale la grande chance di riprendersi il Bologna e allontanare le voci di mercato che lo accostavano a un possibile trasferimento a Lecce. Attenzione però all’inserimento del duttile e prezioso, come alternativa, Darmian, capace di coprire ogni posizione difensiva. Casale, ora, è pronto a giocarsi le sue carte.

Con l’esigenza di trovare continuità e sfruttare al meglio questa pausa del campionato, la sua avventura sotto le due torri sembra finalmente pronta a decollare.

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