Calciomercato Bologna: Darmian, ci siamo

Il calciomercato del Bologna mette a segno un colpo estemporaneo e di grande rilievo per la difesa.

Le ultime novità riguardano infatti il futuro sempre più concreto di Darmian sotto le due torri.

Pronto un annuale

Come raccontato da Claudio Beneforti sulle pagine del Più Stadio – Corriere dello Sport, la dirigenza emiliana e l’entourage del giocatore si sono riavvicinati in modo significativo nelle ultime ore per definire un possibile accordo annuale, valido fino al giugno del 2027.

L’ex difensore dell’Inter si sta già allenando agli ordini di Raffaele Palladino e sta svolgendo specifici test atletici.

La firma definitiva del contratto, tuttavia, rimane vincolata alla risposta che il campo darà sui suoi tempi di recupero e sulla sua tenuta fisica.

Qualora lo staff tecnico ritenesse necessari soltanto un paio di settimane di lavoro per portarlo a un livello di forma accettabile, l’intesa verrà formalizzata senza esitazioni.

Viceversa, nel caso in cui i tempi per riaverlo al 100% dovessero allungarsi fino a quaranta o cinquanta giorni, le parti potrebbero valutare strade diverse, specialmente considerando la necessità impellente di trovare una copertura affidabile sulla fascia dopo l’infortunio occorso a Emil Holm.

Lieto fine

In casa rossoblù la volontà di arrivare a una fumata bianca è fortissima, complice lo spessore tecnico e umano del calciatore.

La bozza di intesa raggiunta tra il procuratore Tullio Tinti e la società testimonia quanto la piazza creda nel valore dell’operazione. In attesa del verdetto finale, l’ottimismo resta alto.

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