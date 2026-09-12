Bologna – compleanno e Maradona: Tedesco cerca la svolta

Il tecnico del Bologna Domenico Tedesco festeggia 41 anni, spegnendo le candeline in un clima di totale dedizione al lavoro. Come riportato oggi dal giornalista Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino, l’allenatore vive in modo totalizzante la sua professione, avendo scelto di lasciare la famiglia a Stoccarda.

Alla vigilia di un match delicato come quello contro il Napoli, il focus è totalmente sul Bologna e sulle prestazioni della squadra. L’esprimere un desiderio per il mister non significa inseguire sogni effimeri, ma puntare dritti su obiettivi concreti e misurabili attraverso parametri ben definiti di tempo e prestazioni.

La ricostruzione di Tedesco e la fiducia della dirigenza

Il percorso avviato richiede tempo e risultati, elementi fondamentali per alimentare la fiducia della società. Nonostante un avvio in salita con un punto in tre gare, la squadra è in linea con una ricostruzione, anche se a Firenze ha dato frutti totalmente opposti.

La dirigenza, consapevole di una rosa ridimensionata dal mercato, non ha comunque abbassato l’asticella degli obiettivi, puntando a chiudere tra le prime dieci posizioni. L’allenatore e il suo staff sono fermamente convinti che il gruppo abbia raccolto meno di quanto meritasse, sostenuti dalle prove positive offerte contro Lazio, Atalanta e dalla reazione avuta contro il Sassuolo.

La prova del Maradona e la ricerca di punti

Ora si profila l’inferno del Maradona, uno stadio che pretenderà una scossa per rilanciare le ambizioni in campionato dopo la sconfitta d’esordio in Champions League. Affrontare questa trasferta sotto la categoria delle missioni impossibili richiede una reazione d’intensità tre o quattro per uscire dalle difficoltà e superare le scorie emotive recenti.

La rosa da rifare, segnata dalle cessioni estive e da un mercato che ha privato il club di elementi chiave, cerca quella svolta decisiva capace di invertire la rotta e regalare una notte memorabile a tutto l’ambiente rossoblù.

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