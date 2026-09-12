Verso Napoli-Bologna: ballottaggi a tre in difesa

Il Bologna si avvicina alla trasferta di Napoli con diversi dubbi ancora da risolvere. Tedesco dovrà infatti sfruttare le ultime ore a disposizione per definire l’undici da mandare in campo al Maradona, con il reparto arretrato che presenta il maggior numero di interrogativi. Il ballottaggio più delicato riguarda il centro della difesa, dove tre giocatori si contendono due maglie. Al momento la coppia maggiormente accreditata è quella composta da Helland e Theate, ma Heggem rimane pienamente coinvolto nelle valutazioni. La rifinitura potrà fornire indicazioni ulteriori e contribuire a indirizzare la scelta definitiva del tecnico rossoblù.

Holmen verso la conferma in Napoli-Bologna

Sulla corsia destra, invece, la situazione potrebbe essere più semplice. Zortea deve fare i conti con un problema all’anca che verrà valutato nelle prossime ore e che mette a rischio la sua presenza a Napoli. Una sua eventuale assenza spalancherebbe la strada a Holmen, pronto a mantenere il proprio posto nell’undici titolare. Il quadro verrà comunque definito soltanto dopo gli ultimi controlli. Il problema fisico di Zortea potrebbe però togliere uno dei principali dubbi della vigilia e permettere a Tedesco di concentrarsi sugli altri reparti.

Miranda parte davanti

Anche a sinistra c’è una sfida interna. Miranda appare in vantaggio rispetto ad Alhassane e punta a riprendersi una maglia da titolare. Lo spagnolo parte quindi con i favori del pronostico, anche se la rifinitura potrebbe ancora modificare le gerarchie. La sensazione è che il tecnico voglia arrivare alla sfida del Maradona con una squadra capace di garantire equilibrio sulle corsie e solidità contro un avversario particolarmente impegnativo.

Moro insidia gli altri a centrocampo

Qualche dubbio rimane anche in mezzo al campo. Moro è tra i candidati per affiancare Ferguson, ma la concorrenza è tutt’altro che marginale. Pobega, Amondarain e Libra restano infatti alternative concrete e mettono Tedesco davanti a una scelta non semplice.

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