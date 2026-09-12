Bologna, che la linfa necessaria sia proprio Marco Libra?

Ci risiamo: tocca di nuovo ai Rossoblù. E oggi, in quel di Casteldebole, è andata in scena la conferenza stampa pre-partita di Napoli-Bologna, tenuta ovviamente da Domenico Tedesco. Un Tedesco sempre lucido in quel che dice, e soprattutto consapevole di ciò che vuol far passare. Anche e soprattutto sul passaggio inerente a Marco Libra: una costante agli occhi del mister, per sue parole, e che potrebbe avere anche una chance dal primo. Un segnale, dopo il suo esordio contro il Sassuolo: il venezuelano potrebbe rivelarsi davvero una risorsa, e prima del previsto.

Bologna, la conferenza stampa di Tedesco “lancia” Libra

Una conferenza stampa, quella pre Napoli-Bologna tenuta da Domenico Tedesco, dalla quale si possono trarre più spunti. Su come il tecnico voglia tenere alta la barra del morale, sottolineando che è solo la classifica, a oggi, a non sorridere, ad esempio. Su come non si rincorra l’onda a prescindere, vedi lo stop precauzionale di un Dovbyk in risalita: meglio una partita che più settimane. E, su come Marco Libra possa, pian piano, diventare sempre più centrale.

«Marco come sempre si allena bene: è una costante in allenamento» Semplice, senza quasi dover aggiungere troppo: conosce e vede il valore del giocatore. Ma poi incalzato, prosegue: «Potrebbe partire dal primo minuto…sapendo che è giovane: non dimentichiamoci l’età e la situazione, è con noi solo da qualche mese». Quasi un monito, come a dire: per me può anche essere pronto – e lo si è visto, buttato dentro nelle difficoltà – ma va protetto.

Gamba, spirito, testa: perché no?

Una domanda alla quale ci diamo, in realtà, risposta da soli. Per le sensazioni trasmesse dallo stesso Tedesco nel parlare del ragazzo. Marco Libra è stato forse il migliore del Bologna per il tempo giocato: zero pressione, tanta voglia di fare e un impatto evidente. E allora ecco che, quello che doveva essere l’ultima scelta, scala posizioni, arrivando addirittura a giocarsi il posto da titolare.

Probabilmente non sarà così, almeno domani. Ma ora che tutto il mondo Rossoblù ha scoperto il venezuelano, viene da chiedersi se la sua di onda non possa davvero essere cavalcata, anche e proprio dallo stesso Tedesco. Che sembra pronto, anzi, a farlo. Ma senza perderlo subito dopo: la protezione, sulla giovane età, è lecita. Perché a tutti, questa volta, sembra di aver pescato davvero bene dalla cantera Rossoblù. E questa vitamina, forse, è quella giusta per il Bologna.

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