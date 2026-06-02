Le date del raduno a Bologna, Tedesco potrebbe anticipare di qualche giorno

Arrivano le prime date della nuova stagione, il Bologna si riunirà a Casteldebole il 10 luglio per poi trasferirsi a Valles dopo pochi giorni, più precisamente il 13. Il programma rimane quindi il solito, come già confermato diverso tempo fa, con la location della Val Pusteria pronta ad ospitare ancora una volta i rossoblù.

Si proverà ad anticipare

La data del raduno in quel di Bologna potrebbe essere soggetta ad anticipo, tutto si capirà però la settimana prossima con l’arrivo di Domenico Tedesco. Il nuovo corso dell’ex Fenerbahce potrebbe iniziare qualche giorno prima del 10 luglio, in modo da anticipare le presentazioni con la squadra e iniziare a creare un ambiente favorevole alla conoscenza reciproca.

Niente di clamoroso comunque, si parlerebbe di qualche giorno in più a Casteldebole prima di trasferirsi in montagna per iniziare il lavoro vero e proprio.

Un Bologna con diversi assenti all’inizio

Nell’estate del mondiale, ma anche dei cambiamenti nella rosa, potrebbe essere un gruppo ristretto quello che si ritroverà a Casteldebole fin da subito. Tedesco dovrà attingere dai Primavera per rimpolpare un gruppo che vedrà diverse assenze.

Con i 7 nazionali tra i quali Pessina in under-19 Italia ed Helland con l’under-21 norvegese, oltre a Ferguson, Freuler, Heggem, Lucumi e Moro impegnati al mondiale, saranno tanti gli assenti. Di questi almeno tre sarebbero però in uscita, sembra giunta al capolinea l’avvenntura felsinea di Lucumi e Freuler, mentre Pessina va verso un prestito che gli permetterebbe di acquisire esperienza da titolare.

Tedesco dovrà quindi fare i conti con chi ci sarà fin dal giorno uno, cercando anche di capire se il mercato in entrata decollerà già da presto o se invece bisognerà aspettare l’estate inoltrata. Da capire anche le questioni rinnovo per giocatori come Orsolini e i rientri dei prestiti come quello di Emil Holm. Lo svedese avrebbe dovuto partecipare al mondiale con la sua nazionale ma a fermarlo è stato un infortunio.

Fonte: Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook