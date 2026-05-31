Verso il rinnovo, il ciclo Tedesco vede Orsolini ancora al centro

Riccardo Orsolini ha lavorato fino a ieri per recuperare il piccolo infortunio rimediato sul finale di stagione. Purtroppo non è un recupero mondiale, perché gli Azzurri, tutti, guarderanno da casa lo spettacolo che inizierà a breve oltreoceano. L’Orso però ha davanti settimane decisive per il suo futuro, un futuro da continuare a scrivere in Rossoblù.

Orsolini e Bologna verso il rinnovo

Il mercato entra nel vivo, il Bologna ha scelto la sua guida tecnica e ora lavora per definire chi rimarrà a Casteldebole. Orsolini ha un contratto fino a giugno 2027, ma senza rinnovo difficilmente rimarrà in terra felsinea. La società non vuole rischiare di perderlo a zero l’anno prossimo e allora si muove decisa per prolungare. Lo stesso Marco Di Vaio ha annunciato: «ci sono stati dei passi avanti».

Ecco allora che Tedesco potrebbe diventare ufficialmente il sesto allenatore dell’Orso nella sua avventura sotto le due torri. Arrivato nella stagione 17/18 ha vissuto l’esonero di Donadoni per poi passare alla gestione Inzaghi, momenti non certo brillanti per il mondo rossoblù. Poi l’arrivo di Sinisa che ha messo le basi per il grande Bologna degli ultimi anni passato prima a Thiago Motta e poi a Italiano.

Tedesco può essere una chiave per il rinnovo

Al momento dell’insediamento in città, Domenico Tedesco avrà già in mente le sue idee e anche la sua opinione sarà decisiva per spingere verso un rinnovo tra le parti. L’ex CT del Belgio potrà giocare un ruolo fondamentale per dare garanzie tecniche ad un Orsolini che ormai da quattro stagioni chiude in doppia cifra di gol e avrebbe sicuramente l’opportunità di giocarsi le sue carte anche altrove.

Bologna però lo ama, lo acclama e sa anche consolarlo nei momenti meno felici. Dopo nove stagioni a Casteldebole un rinnovo lo renderebbe una di quelle bandiere che ormai non esistono più ma quando ci sono sanno prendersi tutto l’amore di una piazza come Bologna.

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino

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