Bologna, Tedesco sulla scia di Italiano

La telenovela sta per concludersi: Domenico Tedesco, con ogni probabilità, sarà il prossimo allenatore del Bologna. Prenderà il posto di Vincenzo Italiano, che ha salutato nella giornata di ieri con un accordo consensuale con il club rossoblù.

La scelta dell’ex allenatore del Fenerbahçe, però, non è in controtendenza con i principi di gioco dell’allenatore di Karlsruhe. Infatti, entrambi seguono una filosofia moderna, privilegiando la fase offensiva, il pressing alto e la costruzione dal basso.

Bologna, Tedesco non è così lontano da Italiano

Partiamo dal modulo. Domenico Tedesco nelle ultime due stagioni ha sviluppato con cura il 4-2-3-1, che è anche il modulo con cui Vincenzo Italiano ha conquistato una Coppa Italia e ha brillato nelle ultime due stagioni con il Bologna.

Le catene laterali, dunque, rimarranno un punto chiave del sistema di gioco rossoblù. Da Rowe a Bernardeschi, passando per Orsolini e Cambiaghi. Salvo uscite clamorose nella prossima sessione di calciomercato, saranno ancora loro i protagonisti in attacco, pronti a servire Santiago Castro al centro dell’area.

Insomma, Italiano ha lasciato, ma non le sue idee. Tedesco riprenderà da dove ha lasciato il suo collega, con l’intento di tornare a contendere un posto fra le prime sette già da questa stagione.

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