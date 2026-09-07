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Bologna, tentazione Piccoli-Dovbyk per Tedesco?
Dovbyk e Piccoli insieme nel finale con il Sassuolo: ecco come la coppia d’attacco può svoltare il Bologna di Tedesco.
Il pareggio in extremis ottenuto nel derby contro il Sassuolo, nonostante la prestazione non eccelsa dei rossoblù, ha restituito energia al Bologna, mettendo in luce anche le potenzialità della coppia formata da Piccoli e Dovbyk.
I due attaccanti si sono sbloccati nella stessa partita, suggerendo come la loro complicità possa diventare una formula vincente almeno per i finali di gara.
Intuizione o contingenza?
Fino ad oggi la gestione di Domenico Tedesco è apparsa piuttosto definita: maglia da titolare a Roberto Piccoli e ingresso a gara in corso per Artem Dovbyk.
Tuttavia, i minuti finali dell’ultimo match hanno dimostrato come i due possano non solo coesistere, ma formare un duo che può mettere in seria difficoltà le difese avversarie.
Dal punto di vista tattico, la coppia di giganti garantisce sicuramente una maggiore densità in area di rigore, consentendo al contempo di occupare spazi diversi con efficacia.
Piccoli, dotato di una tecnica più fine coi piedi, lavora benissimo spalle alla porta per far salire la squadra e vanta una balistica pericolosa anche con le conclusioni da fuori area.
Dovbyk, d’altro canto, è il classico killer d’area di rigore: fisico, affamato e letale nel capitalizzare ogni pallone vagante negli undici metri.
Se Roberto viene incontro al pallone per natura, Artem sa attaccare anche la profondità e, con il lavoro, certi scambi e meccanismi tra i due possono per certo rodarsi.
Soluzione a gara in corso o tentazione dall’inizio per Tedesco?
Questa complementarità, dunque, consente loro di dialogare bene e non pestarsi i piedi.
Come confermato dallo stesso ucraino nel post-partita, l’intesa è stata immediata:
«Giocare con Piccoli è stato facile, ci troviamo bene e giochiamo l’uno per l’altro».
Sebbene vederli in campo insieme dal primo minuto possa risultare difficile per non alterare gli equilibri tattici della squadra, l’opzione del doppio centravanti rappresenta una soluzione a gara in corso e, forse, una tentazione per Tedesco per le partite in cui possa servire dispiegare l’artiglieria pesante, in un attacco che sembra faticare a trovare gol dalle ali e dai centrocampisti.
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