Siamo quasi giunti alla prima di campionato e, come di consueto, sono uscite le prime indiscrezioni sulle valutazioni di EA FC 27. L’erede del leggendario FIFA, sempre targato EA Sports, ha pubblicato in queste ore la top 50 del campionato italiano e, sul proprio profilo X, il Bologna stesso ha comunicato i suoi dieci migliori giocatori all’interno del gioco.

La top 10 del Bologna

Il miglior giocatore rossoblu continuerà ad essere Riccardo Orsolini, che quest’anno avrà un overall di partenza pari a 82. La valutazione attuale conferma quella che l’ascolano aveva nell’ultimo aggiornamento del gioco precedente. Alle sue spalle ci sarà Artem Dovbyk, valorizzato come un 79 dagli scout della casa videoludica americana. Calano di un punto, invece, Skorupski e Ferguson, rispettivamente 78 e 77.

Sale Rowe da 75 a 76, valore che gli permetterà di condividere il quinto posto con Miranda, Cambiaghi e Odgaard. Chiudono infine la top 10 Heggem e Bernardeschi con un overall pari a 75. Mentre l’ex Juve ha subito un calo, grazie ad un Mondiale di qualità il norvegese si è guadagnato due punti in più.

Valori in calo

Il calciomercato non deve avere aiutato, anche perché, dopo aver perso Freuler, da Bologna sono partiti due attaccanti ed il miglior difensore. Però la sensazione è che alcuni elementi della squadra, su tutti Rowe, meritassero una valutazione maggiore da parte del team di sviluppo californiano.

Questi numeri, oltre ad essere utili ai videogiocatori, ci fanno anche capire come da fuori è stata vista la stagione dei rossoblu e, a giudicare dai rating, probabilmente l’assenza delle competizioni europee ha influito sulle performance di alcuni giocatori di assoluto valore. Sicuramente una delle sfide della prossima stagione sarà questa: provare a tutto il mondo il vero valore del Bologna cercando di riconquistare il piazzamento migliore possibile.

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