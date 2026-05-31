Heggem, un Mondiale per trasformarsi in leader rossoblù

Doveva essere anche la sfida tra due ex compagni rossoblù, ma il confronto tra Norvegia e Svezia non vedrà protagonista Emil Holm. L’esterno svedese, infatti, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale a causa di un nuovo problema muscolare, che gli impedirà di prendere parte al Mondiale e che potrebbe influire anche sulle valutazioni future relative al suo cartellino. Chi invece si prepara a vivere un’estate da protagonista è Torbjorn Heggem.

Un’estate per consolidarsi in difesa

Per il difensore norvegese il Mondiale è finora il punto più alto di una stagione che lo ha visto crescere progressivamente anche con la maglia del Bologna. Dopo un primo anno di adattamento alla Serie A, il centrale dovrà compiere un ulteriore salto di qualità e diventare uno dei riferimenti anche della retroguardia rossoblù.

La fiducia del club nei suoi confronti non è mai mancata. Il mercato estivo, secondo quanto scrive Davide Centonze su Più Stadio, potrebbe portare novità nel reparto difensivo, soprattutto considerando le incertezze legate al futuro di Lucumí, In questo intreccio, Heggem è una delle basi da cui ripartire. Per lui, però, sarà fondamentale aumentare continuità e rafforzare la personalità per assumere un ruolo ancora più centrale.

La Norvegia sogna, e così anche Torbjorn Heggem

Intanto c’è una Norvegia che sogna in grande. Prima dell’esordio mondiale, la nazionale scandinava testerà la propria condizione in amichevole, poi arriverà il momento di affrontare un girone impegnativo contro Iraq, Senegal e Francia. Un percorso complicato ma stimolante per una squadra che punta a sorprendere, trascinata dal talento di Haaland e dalla solidità della propria difesa.

Proprio nel cammino verso il Mondiale, Heggem è stato uno degli uomini chiave del commissario tecnico Solbakken. Sempre titolare nelle qualificazioni, ha contribuito in maniera decisiva al percorso della Norvegia, come presenza affidabile e costante.

I numeri di Heggem al Bologna

Anche a Bologna i numeri prospettano un gran futuro: quasi 3.000 minuti stagionali e un posto tra i giocatori più utilizzati della rosa. Ora l’obiettivo è sfruttare il palcoscenico mondiale per tornare in rossoblù con ancora più consapevolezza e candidarsi definitivamente a leader della difesa.

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