Il Bologna cerca la svolta: serve più concretezza sotto porta

La situazione in casa Bologna richiede una reazione immediata e decisa. Dopo le prime quattro giornate di questo campionato, il bilancio offensivo è particolarmente allarmante. Sono solo due i gol segnati, la squadra felsinea detiene infatti il peggior attacco del torneo. La preoccupante mancanza di idee e di concretezza sotto porta ha spinto la dirigenza a un drastico cambio di guida tecnica.

Tant’è che la panchina è stata affidata a Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore ha immediatamente chiesto ai suoi qualità e concretezza per invertire la rotta e dare finalmente nuova linfa a una manovra offensiva apparsa fin qui decisamente troppo sterile.

La sfida contro il Torino e i precedenti favorevoli

Alle ore 15 lo stadio Dall’Ara ospita una delicatissima sfida contro il Torino di Abate, una formazione apparsa tutt’altro che impenetrabile in questo avvio, avendo già subito ben sette gol in quattro partite. Come sottolineato nell’articolo odierno dal giornalista Davide Centonze su Stadio, i granata a Bologna hanno peraltro perso tre volte nelle ultime quattro uscite ufficiali.

I precedenti storici sorridono ai padroni di casa, capaci in passato di imporsi con giocate importanti e successi memorabili. Palladino spera ardentemente di ritrovare quell’entusiasmo e quella spinta offensiva indispensabile per sbloccare definitivamente il reparto avanzato.

Le chiavi tattiche per la vittoria del Bologna

Per ritrovare al più presto la via della vittoria e scacciare i fantasmi, il tecnico si affida inevitabilmente ai giocatori di maggiore talento ed esperienza internazionale, oltre che ai senatori. Federico Bernardeschi e Niccolò Cambiaghi sono chiamati a caricarsi la squadra sulle spalle per offrire quel salto di qualità necessario a superare la retroguardia avversaria.

La squadra deve assolutamente ritrovare il fiuto del gol per cancellare questo avvio negativo e regalare ai propri tifosi la prima vera gioia stagionale. La parola passa adesso al campo, dove i rossoblù sono chiamati a dimostrare tutto il loro reale valore.

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