Bologna, il Torino non fa paura ai rossoblù: imbattuti contro i granata dal 2023/24

Dopo quattro sconfitte nelle ultime quattro partite – contro Fiorentina, Genoa, Milan e Parma – il Bologna può finalmente trovare la via d’uscita da questo incubo. Alle porte c’è la trasferta di Torino e la squadra guidata da Baroni potrebbe essere l’avversario ideale per invertire il trend negativo dei rossoblù. I granata non conquistano i tre punti in questa sfida dal 6 marzo 2023: Torino-Bologna, 1-0 firmato da Karamoh.

Le ultime gare disputate dalle due squadre riflettono periodi di forma differenti. Se il Torino arriva al match forte dei quattro punti ottenuti nelle ultime due uscite, il Bologna ha mostrato evidenti difficoltà in fase difensiva.

Difesa in affanno

Da inizio dicembre 2025, il Bologna non è solo la squadra che ha perso più partite (8 su 12) in Serie A, ma anche quella che ha subito il maggior numero di tiri (23). Se in Europa League i rossoblù hanno concluso la Phase League con 7 gol subiti in 8 partite, il bilancio in campionato racconta tutt’altra storia. Il Bologna, infatti, non realizza un clean-sheet in Serie A dal 22 novembre – 0-3 a Udine. Per il resto, si contano anche sconfitte pesanti: dall’1-3 contro la Cremonese allo 0-3 contro il Milan, passando per i 3 gol subiti contro Inter e Genoa – entrambe in trasferta.

Bologna chiamato a invertire la rotta contro il Torino

Alla luce degli ultimi risultati, il Bologna di Vincenzo Italiano rischia di toccare un record tutt’altro che positivo. Con un’eventuale sconfitta nella prossima giornata, infatti, i rossoblù arriverebbero a cinque gare consecutive senza punti: una striscia negativa che il club non registra nella stessa stagione di Serie A dal 2011, quando in panchina sedeva Alberto Malesani. Un segnale preoccupante per una squadra chiamata a invertire la rotta al più presto.

Possibile turnover

Nonostante l’importanza estrema della prossima sfida, non si esclude un leggero turnover in casa Bologna. Non solo per gli infortuni recenti di Heggem e Lykogiannis,

ma soprattutto per il calendario. La prossima settimana ci sarà l’andata dei play-off di Europa League contro il Brann, in cui Orsolini e compagni dovranno centrare il passaggio del turno. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia e con una classifica di Serie A compromessa dagli ultimi risultati, la finale di Istanbul rimane l’unica via che potrebbe regalare al Bologna un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. A partire dalla doppia sfida contro i norvegesi, per il Bologna sarà essenziale preservare l’atteggiamento mostrato fin qui, anche a costo di pagare qualcosa in termini di continuità sul fronte nazionale.

