Bologna, tra attesa e silenzio: testa solo al campo

Nessuna conferenza stampa, nessun messaggio da decifrare, nessuna dichiarazione. Allla vigilia della sfida contro la Roma che si giocherà oggi pomeriggio alle 18.00, a Casteldebole è calato un silenzio insolito ma tutt’altro che casuale. La scelta di non far parlare Vincenzo Italiano non è stata una dimenticanza, bensì una strategia precisa: proteggere il gruppo e concentrare tutte le energie esclusivamente sul campo. In un momento delicato della stagione, il Bologna ha deciso di isolarsi da rumoreggiamenti esterni, evitando pressioni e distrazioni. Un segnale, che racconta la volontà di affrontare il finale di campionato con lucidità.

Bologna, un finale da riscrivere dopo gli errori del passato

La memoria recente non aiuta. Nelle ultime due stagioni, proprio il finale ha rappresentato il momento più complicato per i rossoblù. Dopo aver mantenuto un’ottima media punti per gran parte dell’annata, il rendimento è calato proprio nelle battute decisive. Nella stagione 2023/2024, ad esempio, la squadra ha visto scendere sensibilmente il proprio ritmo nelle ultime giornate. Ancora più evidente il calo nella stagione successiva, quando tra la preparazione della finale di Coppa Italia e i festeggiamenti, il Bologna ha raccolto risultati abbastanza deludenti, lasciando punti pesanti per strada. Un copione che ora la squadra vuole evitare a tutti i costi.

Calendario in salita

Il percorso che attende il Bologna è tutt’altro che semplice. Dopo la sfida di questo pomeriggio, il calendario propone incroci impegnativi contro squadre come Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter. Il margine di errore è ridotto al minimo e ogni punto può cambiare gli equilibri in classifica. Il KO contro la Juventus ha lasciato qualche rimpianto, ma va contestualizzato: pochi giorni per prepararla e una delusione europea ancora da smaltire. Questa volta, invece, il Bologna ha avuto un’intera settimana per lavorare, e a fare da contraltare contro la Roma saranno i 29.000 del Dall’Ara.

Equilibri sottili e rischio squalifiche

A complicare ulteriormente il quadro c’è la situazione disciplinare. Alcuni giocatori chiave restano diffidati e dovranno gestire con attenzione ogni intervento. Tra questi, Lucumí convive con il rischio da diverse settimane, dimostrando però grande lucidità nel non incappare in cartellini.

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