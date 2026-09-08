Bologna, trasferta di Napoli a rischio per i tifosi rossoblù: decisione al Casms

La trasferta di domenica al Maradona contro il Napoli, con calcio d’inizio previsto per le ore 18, è al momento «congelata» per i tifosi rossoblù. Come riportato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, la questione è stata inviata al giudizio del Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

I dubbi dell’Osservatorio e l’attesa di Casteldebole per i propri tifosi

La decisione è maturata nel corso dell’ultimo pronunciamento dell’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive, che ha ufficialmente inserito il match del Maradona tra Napoli e Bologna nell’elenco delle gare a rischio di ordine pubblico. Questo provvedimento non implica un divieto a monte per i tifosi emiliani.

Significa, più semplicemente, che le autorità competenti stanno effettuando un supplemento di riflessione per determinare con precisione le misure preventive da adottare a tutela della sicurezza. Nel frattempo, l’intero ambiente di Casteldebole rimane in vigile attesa, restando in trepidante ascolto di comunicazioni ufficiali che possano definire le modalità d’accesso per i propri sostenitori al Maradona.

Il programma sul campo: tra defaticante e ripresa

Mentre l’organizzazione logistica resta in stand-by, la squadra prosegue il proprio piano di lavoro settimanale. Ieri mattina, nel rispetto del calendario prefissato, il tecnico Tedesco ha radunato il gruppo a Casteldebole per svolgere una seduta di allenamento defaticante. A questo appuntamento non hanno preso parte i convalescenti El Azzouzi e Orsolini, i quali dovranno rimanere ai box ed essere valutati nel periodo di out fino alla sosta.

La squadra usufruirà ora di una breve pausa prima di tornare al lavoro per preparare la complessa sfida di campionato. Domani alle ore 18 riprenderanno gli allenamenti al centro tecnico Niccolò Galli, momento in cui lo staff tecnico e la squadra inizieranno ad analizzare nel dettaglio il Napoli, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti tattici in vista del fischio d’inizio.

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