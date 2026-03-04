Ulivieri: «Bologna, tornerai bello. Italiano lo sta curando nella maniera giusta»

Il Bologna è tornato a vincere con continuità e lo fa con il “minimo” sforzo ma senza subire gol. Il merito è della difesa e di Skorupski, tornato a splendere tra i pali come nei momenti migliori. Un cambio di passo con cui i rossoblù si lasciano alle spalle il momento e Lukasz l’infortunio.

Un cambiamento che arriva anche grazie alle scelte tattiche di Vincenzo Italiano. Scelte che solo un allenatore pronto e preparato avrebbe potuto fare. E il merito è anche della scuola di Coverciano che, in questi giorni, ha cominciato il proprio “tour” per il corso allenatori UEFA Pro 2026. E, a capo della scuola nonché dell’AIAC, c’è ancora Renzo Ulivieri che compie 20 alla guida dell’associazione degli allenatori.

La benedizione di Renzaccio

Le cinque quattro gare hanno regalato al Bologna cinque vittorie di cui quattro per 1-0, risultati non casuali per Ulivieri che ha definito così questo momento: «È un po’ meno bello, ma più solido. L’aggettivo giusto è giudizioso. In questa piccola metamorfosi c’è tutta la mano dell’allenatore. Occhio però perché sono convinto che quando ci saranno le condizioni tornerà a giocare bene».

Una mossa quella del tecnico che mostra intelligenza e capacità di leggere le situazioni complicate: «Questa è la medicina naturale applicata da tutti gli allenatori. Quando vai più piano fisicamente, devi aggiustare qualcosa».

Il “corto muso” per superare la crisi

Un Bologna in salsa allegriana quello che nell’ultimo mese ha subito solo un gol, ne ha segnati sei, e ha resistito con le unghie e con i denti agli assalti avversari. Capita, ma non è fortuna. «Quante partite il Bologna meritava e non ha vinto quest’anno perché qualcosa è andato storto? – chiede Ulivieri, quando si parla di fattore “C” – Io penso che nell’arco di una stagione fortuna e sfortuna si equilibrino».

Torneranno momenti migliori

Come detto, Ulivieri è convinto che entro la fine della stagione si rivedrà anche il Bologna di Italiano più bello. Ma ci vorrà un pochino di tempo: «Il momento più alto il Bologna quest’anno lo ha avuto quando ha giocato e e vinto col Napoli. Gli avversari non facevano un passaggio senza pressing. Oggi il pressing feroce non c’è, la linea della difesa è più bassa e la squadra ha un volto diverso. Ha rinunciato alla riconquista alta per non dover coprire troppo campo».

Tuttavia, questo momento è propedeutico al ritorno del bel gioco. Appena la condizione lo permetterà: «Sono abbastanza sicuro che quando la condizione lo consentirà, Italiano tornerà a fare il suo calcio».

Sul derby di Europa League

Renzaccio ha detto la sua anche sul derby di Europa League tra Bologna e Roma: «Non vedo la Roma favorita. Certo Italiano deve sfruttare bene i giorni che mancano perché qualcuno dei suoi non è al top. Però vedo una sfida aperta».

