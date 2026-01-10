Scontri prima di Como-Bologna: cosa è successo?

Sarebbe successo due ore prima del fischio d’inizio, poco prima delle 13. Dagli sfottò ai tafferugli fino all’intervento delle forze armate a sedare la situazione, questo pare essere accaduto (mentre si sta cercando di ricostruire l’accaduto) pre Como-Bologna, anticipo della 20° giornata di Serie A.

L’accaduto prima di Como-Bologna

Secondo quanto ricostruito da chi ha assistito all’accaduto e da diversi video diffusi rapidamente sui social, due pullman della tifoseria organizzata del Bologna sarebbero arrivati davanti ad un locale luogo di ritrovo dei supporters comaschi. Qui bottigliate sui vetri dei veicoli e risposta rossoblù scendendo dai mezzi e ingaggiando tafferugli.

L’intervento delle forze armate

Immediato è stato l‘intervento delle forze armate che hanno sedato le tensioni. Le strade intorno al “Senigaglia” sono state temporaneamente chiuse e circa trenta minuti dopo i pullman sono stati scortati presso lo stadio. Resta da capire quanti tifosi siano stati fermati dagli agenti di polizia.

Il precedente

Non è il primo episodio di questa stagione che coinvolge la tifoseria bolognese. Il 22 novembre, in occasione della trasferta a Udine, alcuni scontri avevano portato alla decisione di vietare Lazio-Bologna agli ospiti. Si rischia una nuova squalifica?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook