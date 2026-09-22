Tre giorni di lavoro differenziato per Bernardeschi: esclusa la lesione

Comincia la lunga pausa Nazionali e il Bologna torna a Casteldebole per continuare il lavoro in vista della trasferta di Lecce (prevista per l’11 ottobre): dodici giocatori rossoblù saranno impegnati con le proprie rappresentative ma tra questi non ci sarà Federico Bernardeschi, il quale sarà invece a disposizione di Raffaele Palladino.

Il Bologna continua a lavorare per preparare il rientro in campo: Federico Bernardeschi svolgerà per precauzione tre giorni di differenziato a livello fisico e atletico

Come riportato da Marcello Giordano sul numero odierno del quotidiano Il Resto del Carlino, infatti, il numero 10 rossoblù si è sottoposto ad alcuni esami per verificarne la condizione post Bologna-Torino, quando ha chiesto il cambio per un problema fisico. Fortunatamente, però, si sarebbe trattato solamente di crampi: i test hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra. Per precauzione Berna lavorerà a parte per i prossimi tre giorni, per poi rientrare in campo con gli altri rossoblù che non saranno impegnati con le Nazionali.

Un’ottima notizia per il Bologna, che ritrova subito il protagonista del match con il Torino. Nonostante il momento difficile della squadra e il cambio-lampo in panchina, Federico Bernardeschi ha dimostrato di poter mantenere la concentrazione necessaria per essere decisivo in campo. Il gol del momentaneo vantaggio rossoblù contro i granata è stato siglato proprio dall’attaccante carrarino, che è andato vicino alla doppietta anche in altre due occasioni prima di uscire dal terreno di gioco.

Ora mister Palladino avrà tre settimane per provare a risollevare la sua squadra, al momento diciottesima in classifica con soli 2 punti e un bilancio di tre sconfitte e due pareggi nei primi cinque turni di campionato. In questo senso sarà centrale la coppia composta proprio da Bernardeschi e da Riccardo Orsolini, non convocato dal ct dell’Italia di Roberto Mancini. Nei nuovi schemi di Palladino, infatti, Berna e Orso potrebbero giocare fianco a fianco alle spalle di una delle due punte (Roberto Piccoli o Artem Dovbyk, entrambi arrivati con il mercato estivo ed entrambi a quota una rete).

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