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Tre giorni di lavoro differenziato per Bernardeschi: esclusa la lesione

Tre giorni di differenziato per il numero 10 del Bologna: fortunatamente gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione

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8 secondi fa

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Bologna, Federico Bernardeschi (© Damiano Fiorentini)
Federico Bernardeschi (© Damiano Fiorentini)
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Comincia la lunga pausa Nazionali e il Bologna torna a Casteldebole per continuare il lavoro in vista della trasferta di Lecce (prevista per l’11 ottobre): dodici giocatori rossoblù saranno impegnati con le proprie rappresentative ma tra questi non ci sarà Federico Bernardeschi, il quale sarà invece a disposizione di Raffaele Palladino.

Il Bologna continua a lavorare per preparare il rientro in campo: Federico Bernardeschi svolgerà per precauzione tre giorni di differenziato a livello fisico e atletico

Come riportato da Marcello Giordano sul numero odierno del quotidiano Il Resto del Carlino, infatti, il numero 10 rossoblù si è sottoposto ad alcuni esami per verificarne la condizione post Bologna-Torino, quando ha chiesto il cambio per un problema fisico. Fortunatamente, però, si sarebbe trattato solamente di crampi: i test hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra. Per precauzione Berna lavorerà a parte per i prossimi tre giorni, per poi rientrare in campo con gli altri rossoblù che non saranno impegnati con le Nazionali.

Federico Bernardeschi, Bologna (© Damiano Fiorentini)

Il numero 10 rossoblù Federico Bernardeschi (© Damiano Fiorentini)

Un’ottima notizia per il Bologna, che ritrova subito il protagonista del match con il Torino. Nonostante il momento difficile della squadra e il cambio-lampo in panchina, Federico Bernardeschi ha dimostrato di poter mantenere la concentrazione necessaria per essere decisivo in campo. Il gol del momentaneo vantaggio rossoblù contro i granata è stato siglato proprio dall’attaccante carrarino, che è andato vicino alla doppietta anche in altre due occasioni prima di uscire dal terreno di gioco.

Ora mister Palladino avrà tre settimane per provare a risollevare la sua squadra, al momento diciottesima in classifica con soli 2 punti e un bilancio di tre sconfitte e due pareggi nei primi cinque turni di campionato. In questo senso sarà centrale la coppia composta proprio da Bernardeschi e da Riccardo Orsolini, non convocato dal ct dell’Italia di Roberto Mancini. Nei nuovi schemi di Palladino, infatti, Berna e Orso potrebbero giocare fianco a fianco alle spalle di una delle due punte (Roberto Piccoli o Artem Dovbyk, entrambi arrivati con il mercato estivo ed entrambi a quota una rete).

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