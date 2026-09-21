Nazionali rossoblù – Martin Vitik convocato dalla Repubblica Ceca: ecco la lista aggiornata

Si aggiorna la lista dei rossoblù che lasceranno Casteldebole per rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali. Dopo gli undici convocati comunicati dal Bologna nella giornata di sabato, si aggiunge anche Martin Vitik, chiamato dalla Repubblica Ceca per il prossimo ciclo di impegni internazionali.

Bologna, ecco gli impegni di Vitik

Il difensore rossoblù sarà impegnato in un calendario particolarmente fitto: la Repubblica Ceca affronterà Croazia e Inghilterra in casa, rispettivamente il 26 e il 29 settembre, prima delle trasferte contro Spagna e Inghilterra, in programma il 3 e il 6 ottobre.

La convocazione di Vitik porta ora a 12 il numero dei giocatori del Bologna impegnati con le Nazionali durante la sosta che accompagnerà la squadra fino all’11 ottobre, data in cui il Bologna affronterà il Lecce.

Bologna, i convocati dalle Nazionali

Questa la lista aggiornata dei giocatori rossoblù chiamati dalle rispettive selezioni:

Rahim Alhassane – Niger

– Niger Nicolò Cambiaghi – Italia

– Italia Lewis Ferguson – Scozia

– Scozia Ukko Happonen – Finlandia U21

– Finlandia U21 Torbjorn Heggem – Norvegia

– Norvegia Eivind Helland – Norvegia U21

– Norvegia U21 Emil Holm – Svezia

– Svezia Marco Libra – Venezuela

– Venezuela Samuel Mbangula – Belgio U21

– Belgio U21 Massimo Pessina – Italia

– Italia Arthur Theate – Belgio

– Belgio Martin Vitik – Repubblica Ceca

Un elenco significativo anche per comprendere l’attuale dimensione internazionale della rosa rossoblù: sono sette le Nazionali maggiori rappresentate, mentre altri tre giocatori saranno impegnati con le rispettive selezioni Under 21.

La sosta e il ritorno a Casteldebole

Il Bologna dovrà fare i conti con una pausa internazionale che coinvolgerà una parte consistente della rosa. I dodici rossoblù saranno impegnati tra Nazionali maggiori e selezioni Under 21, con diversi giocatori che dovranno disputare quattro partite nell’arco di meno di due settimane.

Per il gruppo di Raffaele Palladino, la sosta sarà un periodo di lavoro a ranghi ridotti, ma sarà fondamentale per imprimere ancor di più i suoi concetti all’interno dell’organico rossoblù, aspetto fondamentale sia per il gruppo che per l’allenatore da pochissimo approdato a Casteldebole.

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