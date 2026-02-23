Verso Bologna-Udinese: serve il graffio dell’Orso

Dopo la vittoria sul gelido campo di Bergen, nelle condizioni peggiori possibili (tra il freddo gelido della Norvegia e un campo dove la palla non sarebbe rotolata nemmeno in discesa, forse) il Bologna si prepara all’impresa di tornare a “espugnare” il proprio fortino: il Dall’Ara. Impresa ardua denunciata anche da Italiano nel postgara europeo, ma missione che il Orsolini e compagni devono assolutamente portare a termine.

Effetto Dall’Ara

Per tornare a far paura, infatti, lo stadio bolognese deve tornare, da terra appetibile per i predoni, un luogo sicuro, dove il Bologna gioca spensierato, trascinato e inebriato dalla spinta del proprio pubblico. Oggi l’Udinese, poi di nuovo il Brann, per chiudere una spirale negativa che oramai dura da mesi. L’obiettivo primario è quello di migliorare una classifica che a oggi esclude i rossoblù dalla corsa europea, ma in generale la squadra d’Italiano deve riavvolgere il nastro e tornare a far cantare Poetica in un Dall’Ara silente da troppe giornate.

Orsolini punta l’Udinese

Sotto a chi tocca, dunque, e se stavolta sarà l’Udinese a provare a far bottino sotto alle Due Torri, Italiano dovrà concepire l’antidoto migliore possibile. Chi andrà in campo stasera? …Chi lo sa, verrebbe da dire, visto il rimescolamento degli ultimi giorni di lavoro da parte del tecnico del Bfc. Gli indizi che arrivano dalle rotazioni a Bergen lasciano pensare a un Orsolini titolare, visto il subentro dell’ascolano a Bernardeschi nel secondo tempo. Il Numero 7 è a quota 11 marcature in questa stagione (7 in campionato e 3 in Europa, ai quali si aggiunge 1 in Supercoppa), e a oggi i numeri dello scorso anno (17, 15 in campionato e 2 in Coppa Italia) paiono vagamente lontani.

La stagione di Orsolini, a oggi, è fatta di luci e ombre. Nulla che meriti le determinate critiche dell’ultimo periodo, visto che se c’è stato qualcuno, tra le file rossoblù, che s’è impegnato a tirare la carretta questo è sempre stato Riccardo. C’è anche chi insinua che le difficoltà sono legate al ritardo nel trovare un accordo per il rinnovo del contratto, che scadrà nel giugno 2027. Con il suo inconfondibile sorriso e buonumore, difficile pensare che l’Orso abbia altro in testa oltre al Bfc: non appena avrà l’occasione, il bomber rossoblù sarà il primo a voler regalare una grande prestazione al suo (alla sua) Bologna.

