Vincere per continuare l’Euro-risalita. Domenica, 22 novembre, alle 15:00 il Bologna ospiterà l’Udinese del neo allenatore Zanetti, forte della forbice da ben 12 punti che li separa in classifica. E il merito è soprattutto di Raffaele Palladino che, dopo 16 punti in 7 partite, vuole restare ai piani alti della classifica.

«Sento che si può creare qualcosa di importante», parola di Palladino. La vittoria di San Siro ha cambiato qualcosa nella testa dell’allenatore rossoblù. Certamente, ha stravolto l’agenda del giovedì al suo staff:«La settimana verso la partita con il Milan ero al centro del campo di Casteldebole e il sole illuminava San Luca. Così dissi al mio staff che, se avessimo vinto, avremmo dovuto fare questa passeggiata fino a San Luca» ha raccontato a Sky Sport.

Bologna, Palladino si affida a Bernardeschi

Ma come riuscire a mantenere il passo delle big? La sensazione, come riportato da Matteo Dalla Vite nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘, è che Odgaard continuerà a essere il centravanti titolare del Bologna e che ai suoi lati Palladino possa affidarsi ai due mancini: Orsolini e Bernardeschi, con quest’ultimo sulla corsia mancina. Cambiaghi, almeno per questa partita, potrebbe partire dalla panchina dopo il trauma alla caviglia.

L’ex Juve e Fiorentina sarà una delle chiavi per guidare il gruppo, a partire dall’Udinese. Contro i bianconeri ha segnato 4 gol in 16 sfide: 3ª vittima preferita in carriera (2ª tra le squadre italiane dopo il Cagliari, con 5 gol in 12 presenze). Bernardeschi ha l’esperienza necessaria per trasmettere alla squadra l’importanza della prossima gara.

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