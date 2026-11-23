Il fischio finale lascia addosso quel sapore sospeso delle serate in cui la vittoria sembrava a portata di mano, ma il campo ha imposto una tregua. Contro l’Udinese il pareggio arriva al termine di un confronto spigoloso, in cui i rossoblù hanno accarezzato l’idea del colpo pieno dopo essersi portati avanti, salvo poi dover fare i conti con l’equilibrio della sfida e perfino con il rischio di perderla.

Eppure, dalla panchina non filtra sconforto: dopo quattro vittorie consecutive, questo punto viene letto come un tassello che alimenta continuità e non frena la crescita. Palladino rivendica con lucidità una regola non scritta del calcio: quando non si può vincere, non bisogna perdere, soprattutto quando il risultato smuove comunque la graduatoria.

Tra fango, muscoli e quel raddoppio sfuggito

Sul rettangolo verde il copione è stato tutt’altro che lineare, segnato dallo stato del terreno e dalla fisicità dell’Udinese, tra le formazioni più imponenti del campionato. L’avvio dei padroni di casa ha mostrato squadra lunga e sfilacciata, con distanze troppo ampie tra i reparti che hanno favorito gli inserimenti ospiti.

Nella ripresa qualcosa è cambiato, ma resta il rimpianto per non aver piazzato il colpo del raddoppio proprio nel momento più favorevole, subendo invece il pareggio mentre la gara sembrava incanalata sui binari giusti. Come fotografato oggi dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, il racconto di quel pomeriggio mette a nudo sia la fatica atletica sia la lucidità di chi non si nasconde dietro un alibi.

Pareggio, qualità in campo e il nodo del gol

Per scardinare l’assetto avversario l’allenatore ha osato, inserendo più giocatori di qualità e concedendo libertà di movimento a Cambiaghi e Bernardeschi, con Orsolini a completare il reparto offensivo. L’intuizione ha regalato spunti interessanti, pur chiedendo adattamenti e sacrificio e senza scadere in presunzione, un tratto che il tecnico rifiuta con decisione. Resta però un cantiere aperto: i 16 tiri prodotti fotografano una mole di gioco importante, ma serve alzare il rendimento realizzativo delle punte per trasformare il volume offensivo in gol pesanti.

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