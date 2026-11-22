Diciamocelo apertamente: alla fine dei novanta minuti rimane l’amaro in bocca per il pareggio. Perchè senza quell’improprio assist di Zortea, l’Udinese era ancora lì che ci stava provando. Nessuna autoreferenzialità, ma il Bologna (con Miranda) è una squadra superiore a quella friulana, abbastanza forte da essere residente sempre nella parte sinistra della classifica. Poi, però, il tono delle nostre riflessioni deve ritornare sull’equilibrato. Perchè altrimenti ci si ferma sull’emozione del risultato non positivo. E il tifoso rossoblù che è in noi e che avrebbe voluto la quinta vittoria consecutiva, giudica male questa partita. Ma la partita è l’esatta fotografia della qualità del gruppo prima squadra, ne più ne meno.

Un pareggio che non ci fa sorridere

Quinta vittoria che non è arrivata forse perchè il Bologna (Palladino), dalla panchina, fatica oggi ad inserire cambi che portino a delle accelerazioni qualitative sostanziali sull’andamento partita. Sicuramente il Mister ha il merito di aver fatto rendere al massimo il suo gruppo prima squadra, con una media punti importante. Poi, però, ci sono elementi del gruppo che, al momento, non coinvolge nelle sue rotazioni e che non toccano quasi mai il campo. Parlare di esclusi non è un termine che appartiene ai nostri vocabolari, ma, per dirne alcuni, Moro, Heggem, El Azzouzi -infortunato al momento-, Dovbyk, Amondarain sono giocatori che non portano il proprio contributo alla causa. Non lo portano perchè o giocano pochissimo o non giocano, e questo perchè il Mister, per il momento, si fida su un gruppo di 15/16 giocatori. E gli altri ?”Arriveranno”.

C’è un problema di qualità della panchina?

Il pareggio muove la classifica e ci permette, al nono posto, di guardare con fiducia alla trasferta di Venezia, raggiunta all’attuale ultimo posto dall’Udinese, appunto. Ma la partita difficilmente avrebbe potuto vedere un Bologna dominante per 90 minuti, perchè la squadra, al momento non lo può essere. I nomi segnalati sopra erano tutti in panchina (a parte Heggem, non convocato). Palladino sta facendo crescere il gruppo, ma oggi è un piccolo monito per il mercato di gennaio e, probabilmente, per quello prossimo estivo. Un pareggio, alle volte, non è solo un punto in classifica, ma anche un segnale da non sottovalutare.

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