Il Bologna cerca la soluzione giusta per mettere in campo, oggi contro l’Udinese, tutto il proprio potenziale offensivo. La possibilità di vedere contemporaneamente Riccardo Orsolini, Federico Bernardeschi e Nicolò Cambiaghi stuzzica Raffaele Palladino, che non ha nascosto la volontà di trovare un sistema che sappia valorizzare i tre esterni. La sfida contro l’Udinese potrebbe essere già un primo banco di prova per tentare questa soluzione, complice anche l’assenza di Juan Miranda, che apre nuove possibilità sulla corsia sinistra.

Bologna, contro l’Udinese Cambiaghi può arretrare: cosa comporterebbe

Nella conferenza stampa pre-partita, Palladino ha ammesso di essere intrigato dall’idea di schierare insieme i propri giocatori di maggiore qualità, anche a costo di dover lavorare maggiormente sugli equilibri. Secondo quanto riportato da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, Bernardeschi potrebbe essere impiegato come una sorta di tuttocampista, posizione già ricoperta in passato con Juventus e Fiorentina.

Tuttavia, considerando le caratteristiche dei giocatori a disposizione e l’attuale situazione della rosa, potrebbe essere Cambiaghi la soluzione più adatta per interpretare questo compito. Il numero 28 garantirebbe infatti corsa, spinta e copertura, permettendo a Bernardeschi di agire qualche metro più avanti.

Orsolini a destra, Bernardeschi a sinistra: l’ipotesi

L’assetto prenderebbe così una forma di questo tipo: Cambiaghi sulla corsia mancina con compiti da esterno a tutta fascia, Bernardeschi davanti a lui e Orsolini sulla destra. Una disposizione che consentirebbe al Bologna di schierare contemporaneamente tre giocatori di qualità, senza chiedere necessariamente a Bernardeschi di arretrare eccessivamente il proprio raggio d’azione.

A completare il reparto offensivo dovrebbe esserci Odgaard, che al momento sembra aver guadagnato posizioni nelle gerarchie per il ruolo di centravanti.

Palladino cerca l’equilibrio: non solo una questione di qualità

Quello che resta da capire è se il tecnico rossoblù deciderà di affidarsi a questa soluzione già dal primo minuto oppure se preferirà introdurla a gara in corso. La priorità in Bologna-Udinese, infatti, non è soltanto aumentare la qualità offensiva, ma riuscire a farlo senza perdere compattezza e copertura.

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