Bologna è finalmente “Poetica”

105 giorni dopo, riecco Poetica. Il Bologna ieri sera contro l’Udinese ha ritrovato i tre punti al Dall’Ara dopo ben 7 partite casalinghe a digiuno, trend decisamente anomalo se si guarda l’operato di mister Italiano (e ancor prima Thiago Motta) tra le mura amiche. Ma nella notte di ieri, la canzone di Cesare Cremonini, presente in tribuna, è ritornata a suonare: il Bologna tornato ad essere poetico.

Bologna-Udinese come punto di svolta

La Torre di Maratona, grande asso nella manica del Bologna fino a pochi mesi fa, sembrava essere diventato il tallone d’Achille. Le difficoltà maggiori, infatti, i rossoblù le hanno incontrate proprio in casa: era dallo scorso 9 novembre che il Bologna non vinceva una partita al Dall’Ara. Sono passati quasi quattro mesi dal ko del Napoli di Conte, partita inaugurale di una lunga scia di bocconi amari. A partire dall’1-3 contro la Cremonese, passando per lo 0-1 contro la Juventus e l’1-1 con il Sassuolo, ma il peggio doveva ancora venire. Seguirono lo 0-2 contro l’Atalanta, l’1-2 con la Fiorentina, poi lo 0-3 contro il Milan e un’ultimo 0-1 con il Parma. Il Bologna ha chiuso la triste scia “in bellezza” con quattro ko consecutivi, ma ieri il conteggio negativo si è fermato. Ed è un bene, perché cinque sconfitte interne consecutive il Bologna non le registra dal lontano 1991.

Dall’Ara, ritorna un fortino

Ora è tempo di rimettersi in carreggiata e viaggiare spediti verso i prossimi impegni. Il Bologna si trova ora al nono posto al pari del Sassuolo: una classifica molto simile a quella che viene fuori tenendo conto solo delle gare casalinghe. Il Bologna si piazzerebbe all’ottavo posto con 36 punti, sotto a Como e Atalanta. Ciò che conta adesso è riprendersi in mano il fortino del Dall’Ara e renderlo nuovamente inespugnabile, a partire da giovedì. Il Brann si allena in città da diversi giorni per non arrivare impreparato alla resa dei conti, ma il Bologna adesso è in fiducia e non vuole abbandonare l’Europa Express.

