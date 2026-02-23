Seguici su

Bologna FC

LIVE – Bologna-Udinese: finisce 1-0. I rossoblù ritrovano il successo interno!

La cronaca live di Bologna-Udinese, posticipo delle 26° giornata di Serie A, i rossoblù vogliono ritrovare il successo casaling

Pubblicato

13 ore fa

il

Federico Bernardeschi dopo il rigore segnato in Bologna-Udinese (© Bologna Fc 1909)
Federico Bernardeschi (©Bologna Fc)

Tornare al successo casalingo dopo due gioie esterne è la missione del Bologna che affronta l’Udinese nel posticipo della 26° giornata di Serie A.

Secondo tempo

96′ – Triplice fischio! Il Bologna batte l’Udinese e dopo tre mesi torna a vincere al Dall’Ara.

95′ – Brivido sulla linea, Bernardeschi provvidenziale sulla linea.

94′ – Insistono i friulani, altra uscita a respingere di Skorupski.

91′ – L’Udinese si riversa in attacco. Difesa rossoblù sull’attenti.

90′ – Sei minuti di recupero.

85′ – Fuori Castro tra gli applausi, entra Dallinga.

83′ – Sinistro insidioso di Zaniolo sull’esterno della rete.

81′ – Altri due cambi per gli ospiti. Dentro Zarraga e Oier per Karlstrom e Kabasele. Nel Bologna Zortea rileva Miranda.

80′ – Padroni di casa vicini al raddoppio! Bernardeschi trova Miranda che allunga troppo la propria corsa e non colpisce bene il pallone.

GOL DEL BOLOGNA! Bernadeschi dal dischetto non sbaglia. E’ 1-0 per i rossoblù!

73′ – L’arbitro ci ripensa, il fallo è in area. E’ rigore!

72′ – Punizione dal limite per il Bologna, Castro atterrato.

71′ – Cambio Udinese: Ekkelenkamp per Buksa.

68′ – Ammonito Miranda, falloso su Zaniolo. Tensione in campo

62′ – Ammonito Buksa per proteste.

56′ – Triplo cambio per il Bologna. Dentro Bernardeschi, Moro e Cambiaghi per Oroslini, Pobega e Rowe.

54′ – Clamorosa occasione per il Bologna! Liscio della difesa bianconera e palla per Orsolini che davanti a Okoye tocca in maniera troppo liscia. Poi tocca a Rowe ma un tocco avversario salva sulla linea.

46′ – Si ricomincia. Nessun cambio.

Primo tempo

47′ – Termina la prima frazione di gioco. Bologna-Udinese è 0-0

45′ – Due minuti di recupero.

41′ – Brivido per il Bologna, incomprensione tra Castro e Skorupski in uscita, pallone in angolo per un soffio.

38′ – Castro a mezza altezza dal limite, respinte il portiere friulano.

35′ – Rowe indemoniato prova a costruire da solo poi scarica a Pobega dal limite. Diagonale bloccato da Okoye.

27′ – Permane l’equilibrio in campo.

21′ – Numero di Rowe sulla sinistra, fendete pericoloso in area, deviazione in angolo.

9′ – Problemi per Solet, non riesce a rpseguire; lo rileva Bertola.

5′ – Pressing positivo dei padroni di casa, l’Udinese prova a farsi pericoloso in ripartenza.

3′ – Zemura falloso su Joao Mario, l’arbitro non estrae il cartellino.

1′ – Fischio d’inizio: comincia Bologna-Udinese, posticipo della 26° giornata di Serie A.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumì, Vitik, Miranda (dall’81’ Zortea); Freuler, Pobega (dal 56′ Moro); Rowe (dal 56′ Cambiaghi), Sohm, Orsolini (dal 56′ Bernardeschi) ; Castro (dall’85’ Dallinga). All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri, Ferguson, Odgaard.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet (dal 9′ Bertola), Kristensen, Kabasele (dall’81’ Oier); Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom (dall’81’ Zarraga), Zemura; Atta, Zaniolo; Buksa (dal 71′ Ekkelenkamp). All.Runjaic. A disp: Padelli, Nunziante, Mlacic, Miller, Camara, Arizala, Bayo, Gueye.

Reti: 75′ rig.Bernardeschi (B)

Ammoniti: Buksa (U), Miranda (B)

Espulsi:

Arbitro: Marcenaro da Genova

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *