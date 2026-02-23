Bologna FC
LIVE – Bologna-Udinese: finisce 1-0. I rossoblù ritrovano il successo interno!
La cronaca live di Bologna-Udinese, posticipo delle 26° giornata di Serie A, i rossoblù vogliono ritrovare il successo casaling
Tornare al successo casalingo dopo due gioie esterne è la missione del Bologna che affronta l’Udinese nel posticipo della 26° giornata di Serie A.
Secondo tempo
96′ – Triplice fischio! Il Bologna batte l’Udinese e dopo tre mesi torna a vincere al Dall’Ara.
95′ – Brivido sulla linea, Bernardeschi provvidenziale sulla linea.
94′ – Insistono i friulani, altra uscita a respingere di Skorupski.
91′ – L’Udinese si riversa in attacco. Difesa rossoblù sull’attenti.
90′ – Sei minuti di recupero.
85′ – Fuori Castro tra gli applausi, entra Dallinga.
83′ – Sinistro insidioso di Zaniolo sull’esterno della rete.
81′ – Altri due cambi per gli ospiti. Dentro Zarraga e Oier per Karlstrom e Kabasele. Nel Bologna Zortea rileva Miranda.
80′ – Padroni di casa vicini al raddoppio! Bernardeschi trova Miranda che allunga troppo la propria corsa e non colpisce bene il pallone.
GOL DEL BOLOGNA! Bernadeschi dal dischetto non sbaglia. E’ 1-0 per i rossoblù!
73′ – L’arbitro ci ripensa, il fallo è in area. E’ rigore!
72′ – Punizione dal limite per il Bologna, Castro atterrato.
71′ – Cambio Udinese: Ekkelenkamp per Buksa.
68′ – Ammonito Miranda, falloso su Zaniolo. Tensione in campo
62′ – Ammonito Buksa per proteste.
56′ – Triplo cambio per il Bologna. Dentro Bernardeschi, Moro e Cambiaghi per Oroslini, Pobega e Rowe.
54′ – Clamorosa occasione per il Bologna! Liscio della difesa bianconera e palla per Orsolini che davanti a Okoye tocca in maniera troppo liscia. Poi tocca a Rowe ma un tocco avversario salva sulla linea.
46′ – Si ricomincia. Nessun cambio.
Primo tempo
47′ – Termina la prima frazione di gioco. Bologna-Udinese è 0-0
45′ – Due minuti di recupero.
41′ – Brivido per il Bologna, incomprensione tra Castro e Skorupski in uscita, pallone in angolo per un soffio.
38′ – Castro a mezza altezza dal limite, respinte il portiere friulano.
35′ – Rowe indemoniato prova a costruire da solo poi scarica a Pobega dal limite. Diagonale bloccato da Okoye.
27′ – Permane l’equilibrio in campo.
21′ – Numero di Rowe sulla sinistra, fendete pericoloso in area, deviazione in angolo.
9′ – Problemi per Solet, non riesce a rpseguire; lo rileva Bertola.
5′ – Pressing positivo dei padroni di casa, l’Udinese prova a farsi pericoloso in ripartenza.
3′ – Zemura falloso su Joao Mario, l’arbitro non estrae il cartellino.
1′ – Fischio d’inizio: comincia Bologna-Udinese, posticipo della 26° giornata di Serie A.
Tabellino
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumì, Vitik, Miranda (dall’81’ Zortea); Freuler, Pobega (dal 56′ Moro); Rowe (dal 56′ Cambiaghi), Sohm, Orsolini (dal 56′ Bernardeschi) ; Castro (dall’85’ Dallinga). All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri, Ferguson, Odgaard.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet (dal 9′ Bertola), Kristensen, Kabasele (dall’81’ Oier); Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom (dall’81’ Zarraga), Zemura; Atta, Zaniolo; Buksa (dal 71′ Ekkelenkamp). All.Runjaic. A disp: Padelli, Nunziante, Mlacic, Miller, Camara, Arizala, Bayo, Gueye.
Reti: 75′ rig.Bernardeschi (B)
Ammoniti: Buksa (U), Miranda (B)
Espulsi: –
Arbitro: Marcenaro da Genova
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook