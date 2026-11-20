Fino a marzo di soste per la nazionale e la domenica (o il sabato, lunedì, venerdì) tornerà ad essere speciale per i tifosi del Bologna. Giocano i rossoblù di Raffaele Palladino che, per il momento, sono ottavi, ad un punto dalla Juve, a tre dal Frosinone, prima squadra, per adesso, ad avere il piede in Europa. Alla dodicesima partita non ci lasciamo travolgere dall’euforia, ma questo “passo Palladino”, non è un qualcosa che ci lascia totalmente indifferenti, anzi. Cinque vittorie, un pareggio (su cui potremmo ragionare) e una sconfitta (la corazzata Inter) sono il tabellino da quando Mister Raffaele è sul ponte di comando dell’incrociatore Bologna. E se Bologna è speciale per Mister Palladino («Ho preso questo progetto con grande amore. Perchè sento che si può creare qualcosa di importante»), alle sue parole sono seguiti i fatti.

Speciale e coinvolto

Le parole sopra riportate sono state dette ieri davanti alle telecamere di Sky. Parole non banali di coinvolgimento, fra progetto e città, con il ricordo della madre e di quel Bologna-Fiorentina, a pochi giorni dalla sua scomparsa. Bologna speciale come speciale è il cammino che fin qui a percorso con i suoi ragazzi. La media di queste sette giornate (stiamo ai numeri non alle fantasticazioni) racconta di 2,29 punti a incontro. Ricordando che la media fa statistica, non certezza del rendimento futuro, moltiplichiamo il dato di oggi (quindi passibile di molteplici cambiamenti) per le partite rimanenti.

Quello che salta fuori (27×2,29= 61,83) aggiunto agli attuali 17 punti, darebbe fra i 78 e i 79 punti. Darebbe, manteniamo i piedi per terra e usiamo il condizionale. Ma quel risultato, negli ultimi 20 anni, ha sempre portato la partecipazione alla Champions League. Questo è quanto di speciale, in proiezione, sta facendo Palladino con il Bologna.

E che sia speciale se ne stanno accorgendo anche i tifosi: domenica sono attese oltre 26mila persone che riempiranno i gradoni dello Stadio Dall’Ara. Altro numero per farVi capire il passo del nostro allenatore: queste le presenze nelle ultime quattro stagioni: 22/23 25.562, 23/24 27.396, 24/25 26.418, 25/26 23.238. Con le previste 26mila abbondanti sarebbe la seconda cifra in punto presenze, nelle ultime cinque stagioni, nonostante la partenza disastrosa.

E a proposito di speciale, chiudiamo sempre con le sue parole: «C’è una grande sinergia con i tifosi, con la società e con il gruppo dei ragazzi. E’ un’alchimia che poche volte ho visto nelle società e nelle squadre di calcio, che ti permette di lavorare bene. Sento davvero di voler dare tanto al Bologna».

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