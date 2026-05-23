Bologna, l’ultimo canto stagionale del Dall’Ara

Questo pomeriggio alle 18, allo stadio Renato Dall’Ara, arriva l’Inter fresca campione d’Italia. Il Bologna chiuderà la stagione di fronte al proprio pubblico, in quello che fino alla prima parte dell’estate e dell’autunno 2025, era rimasto il fortino degli anni passati. Il rendimento casalingo ha inciso negativamente sulle possibilità di qualificazione alle prossime coppe europee. I rossoblù vorranno fare bella figura e qualche giocatore vorrà vestirsi a festa in questo pomeriggio, per l’ultimo ballo stagionale. L’ultimo canto spetterà al rapper SonniUno: il ragazzo, originario della celebre via Mazzini e tifosissimo del Bologna, si esibirà nel prepartita.

Le vittorie nelle trasferte di Napoli e Bergamo, che hanno scongiurato una classifica disastrosa (il Bologna sarebbe potuto arrivare ben al di sotto del conquistato ottavo posto), hanno fatto riemergere le prestazioni di squadra e singoli. La crescita di Helland, la ritrovata verve calcistica di Miranda, eletto Mvp sia contro il Napoli che contro l’Atalanta, i risultati attraverso le prestazioni e la mentalità che deriva dal risultato.

Bologna – La nuova maglia

Ieri è stata presentata, tramite i canali social, la maglia che vestirà il Bologna durante la prossima stagione. Un assaggio lo avremo anche oggi, perché i rossoblù la indosseranno nell’ultimo match contro l’Inter. Se il Bologna dovesse vincere contro l’Inter salirebbe a quota 58 punti. Guardando esclusivamente al rendimento casalingo, invece, qualora oggi arrivasse il successo, i rossoblù chiuderebbero il campionato con 24 punti conquistati in 19 partite, con una media di 1.26.

Attualmente il Bologna, in questa speciale classifica, si trova al quattordicesimo posto con 21 punti, ed è preceduta da Genoa, Udinese, Cagliari, Torino, Sassuolo. I problemi iniziarono con la famigerata partita Bologna-Cremonese 2-3: sembrava il più classico degli incidenti di percorso, ma si è rivelato la spia di qualcosa di più profondo.

In seguito, la Juventus ha vinto al Dall’Ara. C’è stato il pareggio deludente con il Sassuolo, e poi le sconfitte con Fiorentina, Milan e Parma. Il Bologna è tornata a sorridere nel suo stadio contro l’Udinese, prima di essere sconfitto a domicilio da Hellas Verona, Lazio e Roma. L’insipido pareggio con il Cagliari e l’estemporaneo successo con il Lecce disegnano il cammino dei rossoblù.

Il Bologna deve necessariamente tornare a stringersi attorno al fortino, rappresentato dal suo stadio: il prossimo anno sarà quello del centenario per l’impianto situato nel quartiere Porto-Saragozza. Il club ha deciso di inserire un forte richiamo nella nuova maglia che esordirà questo pomeriggio. Iniziativa molto apprezzata: ora c’è da riconquistare il fattore Dall’Ara.

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