Calciomercato Bologna, Orsolini si infortuna, ma c’è fiducia per il rinnovo

La stagione di Riccardo Orsolini si ferma in anticipo, ad una sola gara dal termine del campionato e della stagione. Nella giornata di ieri infatti, il Bologna ha comunicato che il numero 7 salterà la gara di oggi contro l’Inter a causa di una lesione all’adduttore sinistro rimediata in allenamento.

Riccardo Orsolini ha un contratto in scadenza con il Bologna a giugno 2027 e sono molte le squadre che si sono messe sulle sue tracce in vista del calciomercato estivo. L’esterno rossoblù è stato sondato dal Besiktas, ma non è finita qui perché anche il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha nominato Orsolini tra i giocatori che piacciono di più alla società lariana.

Calciomercato Bologna: c’è fiducia per la permanenza di Orsolini

La dirigenza rossoblù aveva proposto a Orsolini il rinnovo fino al 2029 con opzione 2030, prima a settembre e poi a dicembre, ma l’esterno ha sempre rimandato la decisione in quanto firmare con il Bologna avrebbe significato rossoblù a vita.

Ma da dicembre ad oggi molte sono le cose ad essere cambiate. Come riportato quest’oggi da Marcello Giordano su Il Resto Del Carlino infatti, la nuova uscita dalla nazionale, il mancato mondiale e gli ultimi mesi trascorsi sotto le Due Torri potrebbero riportare Orsolini sulla strada di casa, quella di Bologna.

In settimana tre incontri tra il Bologna e il suo agente: attesa a breve la decisione sul futuro dell’esterno

Questa settimana ci sono stati tre incontri tra la dirigenza rossoblù e l’agente di Orsolini, ancora niente fumata bianca, ma la decisione sul futuro di Orso è attesa a breve. Il Bologna non vorrebbe dirgli addio in questo calciomercato anche perché il numero 7 oltre che ad essere ormai bandiera del club, è stato fondamentale anche in termini di realizzazione. Nonostante i momenti di alti e bassi infatti, Orsolini ha chiuso la stagione con 14 reti di cui 10 in campionato.

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