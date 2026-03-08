Bologna-Verona: Italiano sceglie i titolari

Contrariamente a quanto i tifosi si sarebbero potuti aspettare, mister Vincenzo Italiano non sceglierà la via della cordialità oggi. Anzi, nonostante l’Euroderby contro la Roma di giovedì, ha intenzione di schierare tutti i suoi titolari anche contro l’Hellas Verona. Il primo indizio in questo senso ci è arrivato dalla rifinitura di ieri e dalle parole in conferenza stampa, che hanno incoronato il duo Lucumi-Castro. Ancora una volta, Jhon e Santi sono pronti a partire dal primo minuto, assieme a sette compagni che sembrano già certezze.

Bologna, ecco le certezze anti-Verona

Partiamo, dunque, dalle certezze. A centrocampo ritorna il trio Moro-Ferguson-Pobega, con Orsolini e Rowe sulle fasce. Sarà importantissimo ritrovare Orsonaldo anche perché la sua fiducia deve essere massima giovedì, in quella che sarà la gara della stagione per i felsinei. Arretrando nel campo, i terzini dovrebbero essere Zortea e Joao Mario, reduce da un ottimo momento, mentre il difesa dovrebbe giocare ancora Casale.

La formazione all’ultimo

Come sappiamo tutti, però, il tecnico di Karlsruhe non è solito scegliere con largo anticipo le sue formazioni titolari. Questa, d’altronde, è la sua filosofia, anche se ogni allenatore la gestisce a modo suo. A Bologna si fa così, citando Benedetta Rossi, soprattutto per permettere ai giocatori di mantenere altissima la concentrazione e farli rendere al massimo in allenamento fino all’ultima ora. Di certo, ogni strategia ha i suoi pro e i suoi contro, ma bisogna dare merito al mister perché, sotto il piano dell’intensità, le sue idee stanno funzionando.

Odgaard dalla panchina?

Leggendo la formazione che abbiamo annunciato prima, non spunta il nome di Jens Odgaard. Il danese, nonostante il gol di Pisa, deve ancora adattarsi appieno al cambio di modulo, mentre lo stesso Italiano deve capire se farlo giocare da punta o da centrocampista. Aspettatevelo, ad ogni modo, dalla panchina nel secondo tempo.

