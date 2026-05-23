Di Vaio: «Il futuro di Orso? Faccio fatica a pensare a un Bologna senza di lui»

Mentre Bologna e Inter si preparavano per giocare al Dall’Ara l’ultima partita della stagione 25/26 di Serie A– di cui vi riportiamo qui la cronaca –, Marco Di Vaio ha rilasciato importanti dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, su quello che sarà il futuro assetto del club, concentrandosi specificatamente sui rinnovi di Orsolini e De Silvestri.

Ma non solo. Si é concentrato anche sul tanto atteso confronto con Vincenzo Italiano, che metterà le basi per il progetto tecnico della prossima stagione. Ecco quindi le parole del ds rossoblù.

Le dichiarazioni di Marco Di Vaio: il Bologna ha le idee chiare

Di Vaio svela quando si deciderà il destino di Italiano…

«La volontà è quella di andare avanti con il mister, quindi in settimana parleremo a bocce ferme, quando sarà finito il campionato, con la speranza di trovare una soluzione e andare avanti insieme».

Di Vaio è chiaro anche sul possibile rinnovo di Orsolini:

«Con orsolini lo stesso. Stiamo parlando col suo agente. Noi conosciamo bene l’attaccamento di Orso a questa città e a questo club. Altrettanto noi quanto siamo attaccati a lui. Quindi speriamo di trovare la soluzione migliore per tutti quanti, che sarebbe quella di prolungare il contratto e di andare avanti insieme. Anche perché faccio fatica a pensare ad un Bologna senza Orsolini».

De Silvestri invece?

«Lollo fa parte del club a prescindere».

Potremmo entrare a far parte della dirigenza?

«No, per me ancora non è pronto e deve decidere lui, però starà con noi anche in futuro, a prescindere dal fatto che continui a giocare, come penso farà nella prossima stagione».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook