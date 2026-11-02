Bologna, il tempio ritrovato: quando il Dall’Ara torna a far paura

Il Dall’Ara è tornato a respirare l’aria delle grandi occasioni, cancellando d’un tratto un tabù diventato ormai ingombrante. Per mesi i tifosi felsinei hanno dovuto fare i conti con un impianto che aveva smesso di essere un fortino inespugnabile, accumulando ben sette partite interamente senza successi tra le mura amiche.

Un’astinenza prolungata che pesava come un macigno sulla stagione, specie se confrontata con un rendimento esterno decisamente più prolifico. I nove punti conquistati in trasferta contro i soli due ottenuti in città fotografavano una pericolosa inversione di tendenza, un’anomalia che la squadra di Palladino aveva l’assoluta necessità di correggere per non compromettere le proprie ambizioni di classifica.

Il valore della continuità: come deve essere il Bologna al Dall’Ara

Spezzare il digiuno contro il Monza rappresenta molto più di una semplice vittoria statistica: è il punto di ripartenza ideale per ricostruire un’identità casalinga solida. Come fotografato oggi dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, non basta archiviare un singolo pomeriggio positivo per cancellare un periodo così complesso.

La vera sfida adesso consiste nel trovare una consustanziale continuità, trasformando l’entusiasmo della gente in energia pura e imponendo sistematicamente il proprio ritmo agli avversari. Il Dall’Ara deve tornare a essere un alleato fondamentale, un fattore ambientale capace di pesare sugli equilibri di qualsiasi match e di scoraggiare chiunque metta piede sotto le Due Torri.

Il legame viscerale con la curva

Non è un caso che la svolta coincida con il weekend del centenario dello stadio, una ricorrenza che ha riacceso il dibattito sul futuro e sulla tutela del patrimonio storico. Sugli spalti, lo striscione inequivocabile dei gruppi della Curva Andrea Costa recita chiaramente: “Da cent’anni la nostra casa, giù le mani dal Dall’Ara”.

Questa presa di posizione dimostra come la questione vada ben oltre i progetti urbanistici o la Fiera, toccando le corde profonde del sentimento popolare e dell’appartenenza. Difendere il proprio stadio significa custodire un tempio di memorie collettive, un legame viscerale che il tempo non ha scalfito e che la squadra è chiamata a onorare sul rettangolo verde ogni domenica.

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