Bologna Women, polveri bagnate: sabato il test chiave a Venezia

Un ingranaggio apparentemente perfetto si inceppa improvvisamente sul più bello, quando l’area di rigore avversaria dovrebbe divenire terra di conquista.

Nonostante gli obiettivi ambiziosi e una produzione di gioco convincente, il Bologna Women oggi si trova a fronteggiare un inatteso vuoto pneumatico sotto porta che richiede intervento e risposte immediate.

Nodi offensivi

A tracciare i contorni di questa parabola è l’analisi di Davide Centonze sulle pagine di Più Stadio – Corriere dello Sport, la quale restituisce la radiografia di una squadra solida in difesa, fluida nello sviluppo del gioco, ma offensivamente sterile al punto da aver siglato una sola rete nelle ultime tre gare.

Dopo il roboante 4-0 d’esordio contro il Genoa, le rossoblù sono incappate nel pari a reti bianche di Catania, nel risicato 1-0 di Coppa a Venezia e nell’amaro ko interno per 0-1 nel derby contro la San Marino Academy.

Un campanello d’allarme che suona sul campo d’allenamento di Granarolo, proprio mentre il Bologna Women prepara la prossima di campionato in terra veneziana.

Mister Jacopo Leandri, pur senza nascondere le criticità emerse, mantiene la bussola ben orientata ed esprime fiducia nella forza del gruppo:

«Se sapessi il motivo avrei già risolto il problema. Tra campionato e coppa nelle ultime tre abbiamo creato tante occasioni ma abbiamo segnato solo un gol. Sono momenti, ma troveremo delle soluzioni per uscire da questa situazione».

Per la svolta, aggiunge, servirà maggiore lucidità negli ultimi sedici metri:

«Le occasioni prodotte e i tanti minuti nella metà campo avversaria fanno ben sperare, ma dobbiamo trovare l’ultimo passaggio, il tiro più preciso. Ci sta mancando la freddezza sottoporta, ma resto fiducioso».

Sulla battuta d’arresto casalinga, l’allenatore riconosce con franchezza i limiti mostrati, conservando però anche un insegnamento prezioso:

«[Col San Marino] molta confusione. Ci siamo fatti attrarre troppo dal pallone, abbiamo riempito male l’area. […] Un po’ di umiltà non è mai dannosa, anzi, ci può aiutare nel prosieguo del campionato».

Missione Taliercio

L’occasione per il riscatto è immediata: l’appuntamento è fissato per questo sabato alle ore 15:00, quando il Bologna Women incontrerà nuovamente il Venezia al Centro Sportivo Taliercio.

Dopo i 4 punti raccolti in 3 giornate, questa gara sarà il banco di prova fondamentale per provare ad accorciare sulla capolista RES Donna Roma, impegnata col Cesena.

Nel cammino ancora lungo della Serie B femminile, la svolta passa attraverso la conquista di un nuovo spietato cinismo.

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