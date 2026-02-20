Brann-Bologna (0-1), Miranda: «La UEFA vuole lo spettacolo, ma questo terreno è sabbia»

Il Bologna vince a Bergen l’andata dei playoff di Europa League contro il Brann per 0-1. Una partita gestita molto bene dai ragazzi di Vincenzo Italiano, nonostante le condizioni del campo non fossero affatto delle migliori. Un campo gelido e sintetico ha fatto da palcoscenico della gara: possibile che non rientri tra i parametri verificati dalla UEFA? Una domanda che si è posto anche Juan Miranda, uno dei protagonisti al Brann Stadion, al termine della gara. Ecco le sue parole.

Il commento di Juan Miranda al termine di Brann-Bologna (0-1)

Giocare in trasferta davanti al pubblico avversario non è mai facile, nemmeno a Bergen lo è stato: «Quello di questa sera era uno stadio difficile, al Nord Europa è sempre complicato, però l’obiettivo era ottenere un risultato positivo per stare più tranquilli nella gara di ritorno Bologna». Ancora più difficile se il terreno di gioco è sintetico e il clima estremo lo raffredda al punto di gelarlo. Parametri evidentemente sconosciuti alla UEFA, che secondo Juan Miranda dovrebbe verificare più accuratamente le condizioni di gioco: «La UEFA dovrebbe guardare meglio questi tipi di cose: non c’era erba, era sabbia. Loro vogliono spettacolo? Beh, in questo tipo di campo è difficile».

Un campo che ha reso complicato anche mettere in scena il classico gioco alla Vincenzo Italiano: molta meno costruzione dal basso, molte più palle lunghe e cambi di gioco da un estremo all’altro del campo. A tal proposito, Miranda ha commentato: «Noi siamo una squadra che gioca dal basso, ma oggi era difficile perché non era semplice controllare la palla su questo campo. Lo avete visto: solo palle lunghe, noi non siamo abituati a giocare così. L’importante però è che abbiamo ottenuto comunque un risultato positivo. Siamo molto felici per i nostri tifosi arrivati fino qui».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook