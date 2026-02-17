Verso Brann-Bologna: i Rossoblù fanno meglio in trasferta. I dati

Dopo la trasferta a Torino tocca a Bergen per affrontare il Brann ai playoff di Europa League: i dati mostrano che il Bologna quest’anno fuori casa hanno fatto meglio che al Dall’Ara. E questo è vero sia in Campionato sia in Europa. Quindi, per la trasferta di giovedì le statistiche lasciano ben sperare.

Bologna: la sfida contro il Brann per dare continuità

Le ultime tre vittorie del Bologna sono arrivate tutte in trasferta. Andando a ritroso, Torino (1-2), Maccabi (0-3), Verona (2-3). Certo, squadre con i loro problemi: i Granata che soffrono le contestazioni della tifoseria, Maccabi e Verona già praticamente retrocesse rispettivamente in Europa e Campionato. Ma per il Bologna sono state vittorie importanti in un periodo buio. Vittorie che hanno tenuto a galla i Rossoblù.

Ma ora –parola di Italiano– serve la continuità che si era persa. La trasferta contro il Brann è la prima occasione. Una vittoria confermerebbe il trend rossoblù di ottenere risultati più facilmente fuori casa che al Dall’Ara. Il campo bolognese è invece diventato territorio di conquista. Perché? Questione più di testa che di tattica probabilmente: i giocatori sentono una pressione maggiore.

Bologna bene in trasferta: i dati

I dati mostrano le difficoltà del Bologna in casa e di contro il buon andamento nelle trasferte: questo lascia ben sperare per la sfida contro il Brann. Infatti in Europa League, delle 8 partite totali finora le 4 in casa hanno portato una sola vittoria e tre pareggi. In trasferta invece, dopo la prima sconfitta con l’Aston Villa, sono arrivati i tre punti da Bucarest, Vigo e Backa Topola. Tanto che si arriva quasi a un paradosso: non è poi così un vantaggio come dovrebbe giocare il ritorno con il Brann al Dall’Ara.

La situazione è la stessa per il Bologna in Campionato: dei 33 punti totali, 14 si sono guadagnati al Dall’Ara, 19 in giro per l’Italia. I Rossoblù non vincono in casa dal 4 dicembre. E la classifica in base ai punti raccolti nelle sfide casalinghe li vede all’11 posto: 6 sconfitte, 2 pareggi, 4 vittorie. Con una media di 1,17 punti a partita. Numeri più alti se guardiamo alle trasferte. Contando solo le sfide fuori casa, il Bologna sarebbe sesto con una media di 1,45 punti guadagnati a partita grazie a 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Ora tocca a Bergen: il Bologna torna a viaggiare in Europa cercando un’altra vittoria in trasferta. Ma si porterà dietro anche un pezzo di casa: 750 tifosi rossoblù seguiranno la squadra pronti a sostenerla e speranzosi di esultare.

Fonte: Massimo Vitali, Resto del Carlino

