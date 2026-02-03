Calciomerca Bologna, il punto sulle giovanili: ecco chi è arrivato e chi ha lasciato i rossoblù

È stata una sessione invernale di calciomercato molto movimentata quella che ieri si è conclusa per il Bologna e per tutto il calcio italiano. I rossoblù hanno fatto diverse modifiche alla rosa della prima squadra, soprattutto con degli scambi, ma si sono mossi anche sul calciomercato del Settore giovanile.

In particolare in Primavera ci sono state diverse operazioni che hanno portato talenti interessanti e in alcuni casi anche esotici. I rossoblù hanno reso noto il quadro delle operazioni definite per il settore giovanile.

Niente Florez

Nella lista dei nuovi arrivi per il settore giovanile del Bologna non ci sarà Cristian Florez. L’esterno classe 2008, che sembrava ormai un giocatore rossoblù non è invece arrivato. Troppe alte, sembra, le richieste di ingaggio per un giovane che deve compiere ancora 18 anni. E così i rossoblù hanno rinunciato all’operazione.

Primavera, un rinforzo per reparto

Per la squadra under 20 allenata da Stefano Morrone, dunque, sono arrivate tre giocatori. In difesa è arrivato dall’FC Scandicci il toscano, classe 2008, Niccolò Mennini. Il difensore arriva a titolo definitivo. A Scandicci aveva impressionato la sua crescita nel campionato di Serie D.

In mediana è arrivato nelle ultime ore di mercato il ghanese Badori Kwesi Sorotu, classe 2008 anche lui, dalla squadra Berekum Chelsea FC. 17enne che ha già debuttato tra i professionisti, segnando anche due reti nel massimo campionato ghanese.

Infine, in attacco, arriva il 2007 Flavio Juncaj, sloveno di Lubiana. L’attaccante arriva dal club sloveno del Domzale, dopo aver già debuttato nel massimo campionato locale. In questa stagione, ha comunque fatto molto bene nel campionato giovanile con 6 reti.

A questi arrivi si aggiunge Alex Magri, svincolato classe 2010 che si unisce all’under 16.

Gli addii

Tanti invece gli addii nella formazione Primavera. Il club ha definito cessioni a titolo definitivo come quelle di Federico Tonin al L.R. Vicenza, Akseli Puukko al Kuopion Palloseura e Jan Labedzki al Polonia Bytom, mentre Diego Pisani e Daniil Dimitrisin proseguiranno il proprio percorso in prestito rispettivamente alla Sampdoria e allo stesso Vicenza; Elia Barbaro vestirà temporaneamente la maglia della Nocerina, mentre Aaron Velilles ha risolto il contratto con la società rossoblù.

Anche le categorie inferiori sono state coinvolte nel processo di ridefinizione della rosa, con Andrea Romagnoli trasferitosi a titolo definitivo al Progresso e Tommaso Molinari approdato in prestito al Forlì, a conferma della strategia del Bologna orientata a favorire nuove opportunità di crescita per i giovani talenti.

