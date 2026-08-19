Calciomercato, il Betis Siviglia su Cambiaghi ma per il Bologna non è sul mercato

Gli ultimi giorni di una sessione trasferimenti sono come al solito un “mondo a parte”. Nelle ultime due settimane emergono piste e accostamenti anche completamente nuovi. Come quello che dal calciomercato spagnolo arriva in relazione a una richiesta del Betis Siviglia al Bologna per Nicolò Cambiaghi.

Il club andaluso, nelle scorse ore, avrebbe formalizzato una prima offerta per l’esterno monzese. I biancoverdi come non navigano nell’oro e la proposta era molto lontana da essere di quelle irrinunciabili che stravolgono i programmi del mercato di un club come quello rossoblù che progetta una sessione diversi mesi prima sia in entrata che in uscita.

Cambiaghi non si muove

Secondo quanto riportato da Dario Cervellati sul Resto del Carlino, la posizione del Bologna sulla situazione di Cambiaghi sul calciomercato è chiarissima: il calciatore non si muove. Per il club rossoblù, allo stato attuale delle cose, salutano solo gli esuberi già programmati. Primo su tutti Nicolò Casale.

Il club ha già fatto diverse cessioni pesanti e alcune scelte dolorose. Resta solo da sfoltire la rosa in questo finale di sessione di mercato e prendere il difensore centrale che serve per sostituire Jhon Lucumí, accasatosi alla Juventus a fronte di una ventina di milioni di costo fisso e due milioni di bonus.

Elemento fondamentale

Il Bologna considera Cambiaghi fuori dalle dinamiche del calciomercato e di fronte alla richiesta del Betis Siviglia ha opposto un no secco. Una dinamica che ricalca quanto già accaduto nella sessione di gennaio quando fu il Napoli a provare a corteggiare l’ex Empoli.

Nicolò è legato a un contratto col club felsineo fino al 30 giugno 2029 e finora quella è l’unica data di un possibile addio. Le vie del mercato sono infinite certo, ma gli andalusi non sono nelle condizioni di ripresentarsi e rilanciare abbastanza da convincere il Bologna.

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