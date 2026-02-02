Bologna ma non solo: tutti gli acquisti e le cessioni definitive della Serie A

Il gong è scattato, la saracinesca si è abbassata: è terminata ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. Molti i movimenti dell’ultima giornata, e questi, con un ufficialità arrivata nel pomeriggio, hanno coinvolto anche il Bologna. Il mercato dei Rossoblù non ha avuto ulteriori sussulti nelle ultime ore, ma non si può dire lo stesso delle avversarie dei felsinei. Andiamo quindi a vedere il tabellone completo degli acquisti e delle cessioni della Serie A in questo calciomercato invernale.

Bologna, la giornata di Joao Mario

Partiamo prima, però, dagli affari di casa Bologna, in questo riassunto dell’ultima giornata di calciomercato. La società Rossoblù nella giornata di ieri aveva definito con la Juventus una doppia operazione in prestito, alla quale andavano sono apposte le firme, arrivate nel pomeriggio odierno. I felsinei salutano uno dei loro protagonisti, Emil Holm, e accolgono invece un giocatore che, fino alla scorsa stagione, è stato protagonista in Europa, e cioè Joao Mario.

L’unico movimento che ha coinvolto i Rossoblù in questa giornata conclusiva del calciomercato invernale è stato proprio quello sulla fascia destra: Joao Mario va quindi ad aggiungersi a Eivind Helland e Simon Sohm, sbarcati sotto le Due Torri nelle settimane precedenti. Le voci sulla possibile partenza di Benjamin Dominguez sono rimaste tali: l’argentino rimane al Bologna, con un reparto d’attacco che ha visto così la sola partenza di Ciro Immobile.

Calciomercato, tutti i movimenti in Serie A

Andiamo a vedere, invece, quali sono state le operazioni in entrata e in uscita delle altre diciannove squadre della Serie A.

ATALANTA:

Acquisti: Godfrey (Sheffield United), Raspadori (Atletico Madrid);

Cessioni:Brescianini (Fiorentina), Sulemana (Cagliari), Maldini (Lazio), Bonfanti (Spezia), Lookman (Atletico Madrid).

BOLOGNA:

Acquisti: Helland (Brann), Sohm (Fiorentina), Joao Mario (Juventus);

Cessioni: Fabbian (Fiorentina), Posch (Como), Sulemana (Atalanta), Immobile (Paris FC), Karlsson (Utrecht).

CAGLIARI:

Acquisti: Dossena (Como), Sulemana (Atalanta), Albarracin (Atletico Boston River), Raterink (De Graafschap)

Cessioni: Radunovic (Spezia), Rog (Svincolato), Di Pardo (Sampdoria), Prati (Torino), Luperto (Cremonese, D).

COMO:

Acquisti: Tornqvist (Mjallby), Fellipe Jack (Spezia);

Cessioni: Verdi (Sudtirol), Sala (Avellino), Dossena (Cagliari), Posch (Mainz), Cutrone (Monza).

CREMONESE:

Acquisti: Djuric (Parma), Maleh (Lecce), Thorsby (Genoa), Luperto (Cagliari);

Cessioni: De Luca (Modena), Valoti (Spezia) , Lordkipanidze (Carrarese), Sarmiento (Brighton), Vazquez (Belgrano), Johnsen (Palermo).

FIORENTINA:

Acquisti: Solomon (Tottenham), Brescianini (Atalanta), Harrison (Leeds), Fabbian (Bologna), Rugani (Juventus)

Cessioni: Martinelli (Sampdoria), Pablo Mari (Al-Hilal), Sohm (Bologna), Viti (Nizza), Dzeko (Schalke 04), Richardson (Copenaghen), Nicolussi Caviglia (Venezia), Nzola (Sassuolo).

GENOA:

Acquisti: Bijlow (Feyenoord), Zätterström (Sheffield United), Baldanzi (Roma), Amorim (Alverca);

Cessioni: Carboni (Inter), Venturino (Roma), Gronbaek (Rennes), Stanciu (Svincolato), Thosrby (Cremonese).

INTER:

Acquisti: Massolin (Modena), Jakirovic (Dinamo Zagabria)

Cessioni: V. Carboni (Racing de Avellaneda), Palacios (Estudiantes), F. Carboni (Parma), Asllani (Besiktas).

JUVENTUS:

Acquisti: Boga (Nizza), Holm (Bologna);

Cessioni: Rouhi (Dif, Carrarese, P), Pedro Felipe (Dif, Sassuolo, P), Rugani (Dif, Fiorentina, P), Joao Mario (Dif, Bologna, P)

LAZIO:

Acquisti: Ratkov (Salisburgo), Taylor (Ajax), Motta (Reggiana), Maldini (Atalanta), Przyborek (Pogon);

Cessioni: Castellanos (West Ham), Guendouzi (Fenerbahce), Mandas (Bournemouth).

LECCE:

Acquisti: Gandelman (Gent), Fofana (Grazer AK), Ngom (Estrela Amadora), Cheddira (Napoli)

Cessioni: Rafia (Esperance), Guilbert (Svincolato), Maleh (Cremonese), Kouassi (Stade Lavallois), Pierret (Red Stard), Kaba (Nantes).

MILAN:

Acquisti: Fullkrug (West Ham), Idrissi-Regragui (Chelsea), Cissè (Verona)

Cessioni: Maximilian Ibrahimovic (Ajax).

NAPOLI:

Acquisti: Giovane (Verona), Alisson Santos (ASporting);

Cessioni: Cheddira (Lecce), Lucca (Nottingham Forest), Lang (Galatasaray), Coli Saco (Casertana), Ngonge (Espanyol), Marianucci (Torino), Ambrosino (Modena), Sgarbi (Avellino).

PARMA:

Acquisti: F. Carboni (Dif, Inter, P), Nicolussi Caviglia (Cen, Venezia, P), Nesta Elphege (Att, Grenoble, D), Hartley (Dif, Los Angeles Galaxy, D, da luglio), Strefezza (Cen, Olympiacos, P);

Cessioni: Begic (Att, Sampdoria, P), Lovik (Dif, Trabzonspor, D), Cutrone (Att, FP, Como), Guaita (Por, S), Djuric (Att, Cremonese, D), Hernani (Cen, Monza, D).

PISA:

Acquisti: Durosinmi (Att, Viktoria Plzen), Bozhinov (Dif, Anversa), Loyola (Cen, Independiente), Stojilkovic (Att, KS Cracovia), Iling-Junior (Cen, Aston Villa);

Cessioni: Nzola (Att, Fiorentina), Lusuardi (Dif, Reggiana)

ROMA:

Acquisti: Vaz (Marsiglia), Malen (Aston Villa), Venturino (Genoa), Zaragoza (Bayern);

Cessioni: Bailey (Aston Villa), Baldanzi (Genoa).

SASSUOLO:

Acquisti: Nzola (Att, Fiorentina, P), Ulisses Garcia (Dif, Marsiglia, P), Pedro Felipe (Dif, Juventus, P), Bakola (Cen, Marsiglia, D);

Cessioni: Cheddira (Att, Napoli, FP), Skjellerup (Att, Spezia, P), Odenthal (Dif, Bari, P).

TORINO:

Acquisti: Obrador (Dif, Benfica, P), Prati (Cen, Cagliari, P), Marianucci (Dif, Napoli, P), Kulenovic (Att, Dinamo Zagabria, P), Ebosse (Dif, Udinese, P);

Cessioni: Popa (Por, Cluj, D), Asllani (Cen, Inter, FP), Ngonge (Att, Napoli, FP), Masina (Svincolato).

UDINESE:

Acquisti: Arizala (Cen, Independiente di Medellin, D), Mlacic (Dif, Hajduk Spalato, D);

Cessioni: Palma (Dif, Sampdoria, P), Bravo (Att, Las Palmas, P), Brenner (Att, Vasco, D), Lovric (Cen, Verona, P), Ebosse (Dif, Torino, P).

VERONA:

Acquisti: Isaac (Att, Atletico Mineiro, D), Pol Lirola (Dif, Marsiglia, D), Lovric (Cen, Udinese, P), Bowie (Att, Hibernian, D), Edmundsson (Dif, Wisla Plock SA, D);

Cessioni: Tavsan (Att, Samsunspor Kulubu, D), Unai Nunez (Dif, Celta, FP), Giovane (Att, Napoli, D), Kastanos (Att, Aris Limassol, P), Santiago (Cen, Arouca, P), Cissè (Cen, Milan, D, da luglio), Ebosse (Dif, Udinese, FP).

