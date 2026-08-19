Calciomercato Bologna: alla ricerca del difensore

Altro giro, altra giostra. Il Bologna sta riflettendo attentamente nelle ultime ore, per capire chi sarà il difensore del futuro. La partenza di Lucumì non è stata un fulmine a ciel sereno. La dirigenza era preparata a quest’eventualità, fin dalla scorsa sessione estiva di calciomercato. Ora c’è da stringere nelle trattative e completare il reparto: due obiettivi del club sono ‘sfumati’, o per meglio dire, il Bologna ha preferito non affondare per Fedde Leysen (seguito per oltre un anno) difensore dell’Union Saint Gilloise, e David Odogu.

Il difensore belga, secondo quanto riferito nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, ha raggiunto ieri l’Emilia Romagna per svolgere le visite mediche con il Sassuolo, mentre il difensore del Milan è passato ufficialmente in prestito al Tolosa in Ligue1. Le ultime amichevoli hanno suggerito a tecnico e dirigenza un identikit diverso da quello preventivato: serve un profilo dotato di velocità da affiancare agli altri difensori già presenti in rosa.

Calciomercato Bologna, ritorno di fiamma per Diogo Leite?

Il difensore portoghese ha giocato nell’ultima stagione all’Union Berlino, ed è attualmente svincolato. Ha rifiutato proposte provenienti dall’Arabia Saudita e vuole aspettare il club giusto. Chi ci sta facendo più di un pensierino è il Porto, che potrebbe ingaggiarlo a parametro zero in questa finestra di calciomercato. Diogo Leite è cresciuto nelle giovanili del club portoghese, tra il 2008 e il 2021, e sarebbe importante anche per necessità di lista Uefa.

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