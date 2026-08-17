Calciomercato, Leysen verso la Serie A, ma non a Bologna: il club rossoblù ha una nuova pista

Il calciomercato del Bologna cambia direzione su un nome che, fino a poche settimane fa, sembrava poter diventare uno dei candidati principali per raccogliere l’eredità di Jhon Lucumì. Fedde Leysen, difensore centrale classe 2003 dell’Union Saint-Gilloise, risulta ora sempre più vicino al Sassuolo. Ma per i rossoblù si apre una nuova pista.

A raccontare gli ultimi sviluppi è stato Gianluca Di Marzio, secondo cui il Sassuolo avrebbe intensificato i contatti per Leysen e può ora chiudere l’operazione.

Leysen verso il Sassuolo

La notizia ha quindi un significato particolare per il Bologna. Leysen era stato individuato dalla dirigenza rossoblù come una delle prime opzioni per il dopo-Lucumì, quando la cessione del colombiano alla Juventus era ancora da definire. Il nome del belga era emerso sin dall’inizio della finestra di calciomercato, tanto da sembrare uno dei profili più concreti per la difesa di Domenico Tedesco. Ora, però, lo scenario è cambiato.

Bologna, Leysen non è più una pista?

La conferma arriva anche da Luca Cilli, che sul proprio profilo X ha riportato la decisione del Bologna di non proseguire per Leysen dopo averlo considerato una prima scelta. Il difensore dell’Union potrebbe quindi prendere sempre la strada dell’Emilia, ma non più direzione Bologna.

Una dinamica che racconta bene quanto possa cambiare rapidamente il mercato. Il Bologna, dopo la cessione di Lucumì alla Juventus, ha dovuto ridisegnare la ricerca del sostituto del colombiano. E proprio mentre Leysen si avvicina al Sassuolo, a Casteldebole si valuta un nuovo nome.

Spunta Gassama

Secondo Cilli, tra i profili oggi valutati dalla società rossoblù c’è Nathan Gassama, difensore del Baltika, club del campionato russo. Classe 2001, il centrale sarebbe una pista differente rispetto a Leysen, ma con caratteristiche interessanti per la retroguardia rossoblù.

Per ora, però, Gassama è un nome solamente valutato. La ricerca del dopo-Lucumì rimane quindi aperta e il Bologna dovrà decidere quale direzione prendere, essendo già in trattativa avviata con la Juventus per Juan Cabal.

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