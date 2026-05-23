Calciomercato Bologna, anche il Milan su Carlos Espí

Il Bologna ha bisogno di un centravanti: sarà la finestra di calciomercato estiva a rivelare le reali intenzioni del club, ma nel frattempo gli uomini rossoblù monitorano alcuni profili ritenuti particolarmente interessanti. Su tutti quello di Carlos Espí, giovane centravanti che non ha attirato solo le attenzioni del Bologna.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo Profilo X, infatti, lo spagnolo piacerebbe anche a Bournemouth, Strasburgo e Milan. Negli ultimi mesi, gli osservatori del club rossonero si sarebbero infatti recati a osservare Espí da vicino.

Calciomercato Bologna: sirene rossonere per Carlos Espí

Molteplici i club interessati al ragazzo, tra cui anche il Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un centravanti e Carlos Espí è uno dei papabili nomi. Se lo spagnolo rappresenta una vera e propria scommessa, non si può dire lo stesso di Alexander Sorloth, altro nome caldo in casa Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo Profilo X, infatti, il club rossonero avrebbe chiesto ufficialmente informazioni per il classe 95 in forza all’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Carlos Espí, l’ostacolo del cartellino

Anche il Bologna valuta più nomi sul mercato, soprattutto viste le cifre che al momento ruotano attorno a Espí. Sempre secondo Moretto, infatti, il prezzo del cartellino dello spagnolo dovrebbe essere all’incirca di 25 milioni di euro. Cifre non banali per un club come quello rossoblù, che dovrà fare i conti anche con l’interesse degli altri club.

Un’alternativa più economica è quella di Kevin Rodriguez, attaccante ecuadoriano dell’Union Saint-Gilloise valutato attorno ai 10 milioni di euro.

La rivelazione della Liga che piace al Bologna

Non è un caso se squadre come quelle elencate sopra sono rimaste colpite dallo spagnolo classe 2005. Carlos è la vera rivelazione dell’ultima Liga. Inizia la stagione in panchina, poi nel girone di ritorno segna 6 reti in 4 partite consecutive e chiude l’anno con ben 10 centri in sole 22 presenze.

Questa sera, proprio come il Bologna, anche il Levante chiuderà la stagione giocando l’ultima partita contro il Betis. Gara cruciale per le ambizioni del club, neo promosso in piena corsa salvezza: sono solo due i punti che lo dividono dalla zona retrocessione, mentre il Betis risulta matematicamente qualificato alla prossima Champions League.

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