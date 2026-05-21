Calciomercato Bologna, missione in Belgio: Sartori segue due talenti

Se Giovanni Sartori si muove in prima persona, difficilmente è per una semplice visita. Domenica pomeriggio, mentre il Bologna era impegnato a Bergamo contro l’Atalanta, il responsabile dell’area tecnica rossoblù era in Belgio per assistere a Club Brugge-Union Saint-Gilloise. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, sarebbe stata una sfida utile per osservare da vicino alcuni profili seguiti dal Bologna per il prossimo calciomercato estivo.

Un osservato speciale

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è Hugo Vetlesen, centrocampista norvegese classe 2000 del Bruges. Reduce da una stagione positiva e protagonista anche nei playoff, il giocatore piace per la sua versatilità: può agire sia davanti alla difesa sia da mezzala, con una buona capacità di inserirsi in zona gol. Dopo l’esperienza al Bodo Glimt, il salto in Belgio è stato conferma della sua crescita.

Calciomercato Bologna: anche l’avversario nel mirino rossoblù

Nel mirino rossoblù ci sarebbe anche Kevin Rodriguez, attaccante ecuadoriano dell’Union Saint-Gilloise. Struttura fisica importante, nove reti stagionali e margini di crescita ancora interessanti.

Il suo profilo viene considerato dal Bologna soprattutto in ottica futura, anche per non farsi trovare impreparato davanti a eventuali offerte per Santiago Castro. La valutazione si aggirerebbe intorno ai dieci milioni di euro.

Nicolò Tresoldi, il nativo italiano che piace molto

La trasferta belga, però, è servita anche per osservare altri talenti già da tempo nei radar europei. Tra questi Nicolò Tresoldi, attaccante nato a Cagliari ma nazionale tedesco, autore di una stagione da 15 gol.

Sul classe 2004, però, la concorrenza internazionale è sempre più forte: diversi club di Premier League, Bundesliga e Liga si sarebbero già mossi, facendo lievitare il prezzo oltre i venti milioni. Situazione simile anche per Joaquin Seys e Joel Ordonez, altri due profili apprezzati ma oggi difficili da raggiungere.

Calciomercato Bologna: definire prima il futuro del progetto tecnico

Nel frattempo, sul fronte panchina, arrivano segnali di continuità. Durante l’evento Golden Boy di Tuttosport, l’ad Claudio Fenucci ha confermato la volontà del Bologna di proseguire con Vincenzo Italiano anche nella prossima stagione.

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