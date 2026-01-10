Calciomercato Bologna – Anche l’Inter sulle tracce di Holm

Il calciomercato invernale è ufficialmente entrato nel vivo, ma a Casteldebole il clima è di attesa vigile più che di frenesia. Il Bologna ha scelto una linea prudente, dettata non solo dalla necessità di cedere prima di acquistare, ma anche dalla volontà di trasmettere stabilità in una fase delicata della stagione. La partita con il Como, alle porte, ha imposto uno stop operativo alle trattative più concrete, rinviando ogni valutazione alla prossima settimana.

Calciomercato Bologna – Fabbian: offerte respinte e riflessioni aperte

Uno dei nomi più caldi sul tavolo della dirigenza rossoblù è quello di Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 continua ad attirare interesse, soprattutto dalla Fiorentina e dalla Lazio. I viola hanno proposto uno scambio con Jacopo Fazzini, accompagnato da un conguaglio economico a favore del Bologna, ma l’idea è stata rispedita al mittente. Stesso destino per l’offerta della Lazio, che avrebbe messo sul piatto una cifra importante ma giudicata non sufficiente.

La sensazione è che il Bologna non voglia privarsi di Fabbian in questa fase, considerandolo una risorsa ancora centrale nel progetto tecnico. Tuttavia, il quadro resta in divenire: gennaio è lungo e le dinamiche possono cambiare, soprattutto se dovessero arrivare proposte in grado di modificare le priorità del club.

Dominguez e il piano B: Kostic e Ugresic osservati speciali

Le riflessioni non riguardano solo il centrocampo. Sulle corsie offensive, Benjamin Dominguez resta un profilo monitorato da diversi club, e il Bologna si sta cautelando valutando possibili alternative. In questo senso, i contatti con il Partizan Belgrado hanno aperto un doppio fronte: quello legato a Bogdan Kostic, esterno classe 2006, e quello che porta a Ognjen Ugresic, talento offensivo del 2005 già finito nel mirino anche di Parma, Fiorentina e Marsiglia.

Difesa e incroci europei: Holm, Inter e l’idea Patterson

Sul fronte difensivo, il Bologna deve fare i conti con un intreccio di interessi che coinvolge anche le big. L’Inter è alla ricerca di un possibile sostituto di Dumfries e ha effettuato sondaggi per Emil Holm, oltre a monitorare altre piste come Dodò della Fiorentina. I nerazzurri, però, attendono di capire le condizioni di Darmian prima di affondare il colpo.

Nel frattempo, dall’Inghilterra rimbalza l’indiscrezione di un interesse rossoblù per Nathan Patterson dell’Everton. Terzino destro classe 2000, seguito anche dalla Lazio, rappresenterebbe più un’opzione in ottica estiva che immediata, considerando che il Bologna dispone già di alternative nel ruolo. Un discorso simile vale per altri profili internazionali seguiti in prospettiva, come Valentin Acuña del Newell’s Old Boys.

Calciomercato Bologna – Casale ago della bilancia per la difesa centrale

Molto del mercato difensivo ruota attorno a Nicolò Casale. In caso di uscita del centrale ex Lazio, il Bologna sarebbe pronto a intervenire, con una lista di nomi già monitorati: Juan Pablo Freytes del Fluminense resta un obiettivo concreto, insieme a profili più giovani come Bozhinov e David Ricardo. Anche in questo caso, però, tutto dipenderà dagli equilibri in uscita.

Il futuro passa dalla Primavera: Juncaj e Doumbia in arrivo

Parallelamente al mercato della prima squadra, il Bologna continua a investire sul settore giovanile. È in chiusura l’operazione per Flavio Juncaj, attaccante sloveno classe 2007, che firmerà un contratto fino al 2028. Avanzati anche i contatti per Check Bebel Doumbia, centrocampista del Burkina Faso classe 2006, segnale di una strategia che guarda oltre l’immediato.

