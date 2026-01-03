Calciomercato Bologna, dialoghi aperti con la Lazio per Fabbian

Giovanni Fabbian potrebbe lasciare il Bologna, direzione Roma fronte Lazio, in questa sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista ex Inter da tempo e da diverse sessioni di mercato è nel mirino della formazione biancoceleste che vede in lui l’uomo giusto per completare la mediana.

Maurizio Sarri approva la mossa della sua società, consapevole di avere bisogno di una mezzala in grado di attaccare l’area di rigore. In particolare, con la situazione attuale che vede la formazione capitolina rinunciare al proprio centravanti Taty Castellanos direzione Inghilterra, Londra e per l’esattezza West Ham United, che sostituirà il neo attaccante del Milan Fullkrug con l’argentino ex Girona.

Il Bologna non chiude la porta

Scampato il pericolo di perdere il centrocampista la scorsa estate in favore dell’Inter, ora il Bologna ha il controllo totale del cartellino di Giovanni Fabbian e ha aperto la porta alla possibile cessione alla Lazio. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi già dopo il weekend.

Dopo Lazio-Napoli e Inter-Bologna, secondo quanto riportato da Sky Sport, le due società potrebbero mettersi al tavolo per discutere la situazione ed eventuali valutazioni di mercato. Insomma, la trattativa potrebbe presto subire una’accelerazione se non decisiva quasi.

La Lazio ha il budget per Fabbian

E sarà proprio grazie al budget ricavato dalla cessione del Taty Castellanos al West Ham che la Lazio avrà la possibilità di sedersi al tavolo del calciomercato insieme al Bologna per Giovanni Fabbian.

Non serviranno sicuramente tutti i 30 milioni che i biancocelesti riceveranno per l’argentino, ma per convincere Fenucci & co. Saranno necessari “argomenti” importanti. La valutazione del centrocampista di Camposampiero è sicuramente oltre i 10 milioni e, considerati i 5 milioni investiti ormai due anni e mezzo fa, la plusvalenza potrebbe essere piuttosto importante.

E i soldi ricavati?

Il denaro che verrebbe ricavato dalla cessione di Fabbian potrebbe quindi essere reinvestito sul calciomercato invernale magari su un difensore centrale, vera necessità rossoblù in questa sessione. Una catena di acquisti e cessione che dovrebbe aiutare la società felsinea a mantenere il bilancio in ordine.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook