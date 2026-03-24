Chi è Joseph Liteta? Il giovane zambiano del Cagliari osservato dal Bologna

Il Bologna guarda al futuro e in Serie A sta osservando diversi giovani molto interessanti. Nelle scorse settimane, Giovanni Sartori è stato ospite in diversi stadi.

In alcune di queste gare ha osservato le prestazioni dei giovani cagliaritani Juan Rodriguez e Joseph Liteta, oggetto della nostra scheda de La Bottega dei Talenti.

La carriera di Joseph Liteta

Joseph Liteta è nato il 22 febbraio 2006 a Lusaka, capitale dello Zambia, Paese della zona centromeridionale dell’Africa, con una solida seppur recente tradizione calcistica.

Atletico Lusaka

Fin da bambino si appassiona al calcio. Crescendo entra a far parte del settore giovanile dell’Atletico Lusaka, principale club della capitale dello Zambia, nonché del Paese africano stesso. Qui fa tutto il percorso giovanile, fino alla maggior età, quando si trasferisce in Europa, al Cagliari.

Cagliari Primavera

I rossoblù sono legati alla formazione africana dallo stesso sponsor tecnico. Nel 2024, dunque, si trasferisce al Cagliari, dove si mette in mostra nella squadra Primavera: 33 le presenze tra campionato (con un gol e un assist all’attivo), Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Nella storica stagione dell’Under 20 rossoblù, Joseph ha contribuito alla conquista della Coppa Italia di categoria, primo trofeo a livello Primavera per la formazione rossoblù.

Cagliari

In questa stagione, con la promozione di Pisacane ad allenatore della Prima squadra, Liteta ha seguito il suo mentore. Nonostante sia ancora eleggibile per la Primavera, solo nella prima parte dell’annata ha giocato con l’Under 20.

Fino a febbraio è stato abitualmente parte della rosa del Cagliari Primavera, prima di passare stabilmente in Prima squadra, doveva aveva comunque già giocato. Finora sono quattro le sue presenze tra i professionisti, curiosamente tutte da titolare, facendo il suo esordio contro il Verona lo scorso 26 ottobre 2025.

Liteta in Nazionale

Joseph ha cominciato a giocare con le selezioni nazionali dello Zambia nel 2023 quando ha esordito con l’Under 17. Le sue prime tre apparizioni ufficiali in Nazionale under 17 sono state nella Coppa d’Africa di categoria.

Nel mese di dicembre è stato convocato per la Coppa d’Africa 2025, dove fa la sua prima apparizione in Nazionale maggiore, prima che il suo Zambia venisse eliminato nella fase a gironi nel girone con Comore, Mali e i padroni di casa del Marocco, poi vittoriosi a tavolino nella finale di Rabat.

Caratteristiche fisiche

175 cm x 75 kg, ha un fisico brevilineo e ha una struttura fisica da ectomorfo. Ha importanti fasce muscolari, pur essendo asciutto ha comunque una grande potenza fisica e muscolare. Inoltre, ha una capacità aerobica importante e grazie alla sua potenza è anche molto rapido e veloce. Queste caratteristiche fisiche e atletiche fanno di lui un giocatore di grande dinamismo e grande aggressività, che utilizza anche nei contrasti.

Talvolta però è ingenuo e troppo irruente.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, Liteta ha una buona tecnica individuale. Non ha particolari doti tecniche, ma è molto ordinato in tutti i fondamentali tecnici. Infatti, in questa prima parte della sua carriera è stato schierato indifferentemente come mediano a due, come regista a tre e anche come mezzala in un centrocampo a tre.

Joseph è molto rapido, ma non ha una grande conduzione della sfera. Motivo per cui va considerato più un centrocampista di rottura, che di costruzione o inserimento. Il centrocampista africano, infatti, ha decisamente più doti in fase di non possesso che di possesso.

Liteta, al momento, è di fatto un incontrista in grado di contrastare e aggredire i portatori di palla avversari. Pisacane, in queste sue prime apparizioni in Serie A, lo ha utilizzato alternativamente come mezzala sinistra e come mediano davanti alla difesa. Tuttavia, non avendo doti di visione di gioco, ha lavorato più in non possesso, cercando di fare da schermo alla difesa e a ripulire quanti più palloni possibile.

Grandi potenzialità

Tuttavia, Liteta ha tutte le caratteristiche per diventare un centrocampista di buon livello con doti in possesso, aggressività e la tecnica giusta per inserirsi in un centrocampo a tre. Lo zambiano ha capacità di lettura del gioco applicabili in entrambe le fasi di gioco. Con il suo dinamismo e lettura di gioco, il giocatore africano può diventare una mezzala box-to-box completa e in grado di giocare ovunque.

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